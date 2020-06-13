Каширскому маньяку, на счету которого три убийства и одно изнасилование, предъявят обвинение

Сегодня вечером, 13 июня, в Каширском районном суде будет предъявлено обвинение 53-летнему Андрею Ежову, маньяку, которого подозревают в трех убийствах пенсионерок, изнасиловании и покушении на убийство 10-летней девочки. В суд его доставят сразу после допроса на месте преступлений.

- Учитывая тяжесть совершенных преступлений, следствие настаивает на аресте, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Свою вину преступник уже признал. Однако до сих пор не ясно, сколько преступлений он совершил. Пока достоверно известно о четырех эпизодах с 2013 по 2020 год.

Напомним, мужчина попался сразу после убийства и изнасилования 88-летней пенсионерки из Каширского района Московской области. Извращенец засветился на камерах видеонаблюдения, а взяли его в тот момент, когда он выкидывал документы жертвы в мусорный бак. Единственной выжившей жертвой каширского маньяка стала 10-летняя девочка. В дом ее семьи гражданин Ежов пробрался 3 января этого года. После изнасилования он пытался задушить ребенка, но его спугнул отец школьницы.

Серийному убийце грозит пожизненный срок лишения свободы.

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