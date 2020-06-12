«10-летнюю девочку он изнасиловал, забравшись ночью в частный дом»: В Подмосковье поймали серийного маньяка

В Московской области задержали серийного маньяка-насильника, за которым охотились еще с 2013 года. На днях в подмосковной Кашире обнаружили труп 88-летней пенсионерки. Женщину изнасиловали, а затем убили в ее собственной квартире.

Как стало известно kp.ru, отсматривая записи с камер видеонаблюдения, следователи обратили внимание на странного мужчину, который вышел из подъезда убитой и что-то выбросил в мусорку какую-то бумажку. Сотрудники СК кинулись к баку (повезло, что коммунальщики не успели его опустошить) и обнаружили сберкнижку убитой женщины. А когда специалисты сделали экспертизу оставленных на бумажке генетических следов, ахнули: ДНК этого человека «засветилось» на местах еще двух убийств в Кашире и Ступино. Тот же человек в январе этого года изнасиловал 10-летнюю девочку.

Следователям удалось оперативно (тут, опять же, система видеокамер в помощь) отследить путь убийцы и найти его дом. Когда маньяка задержали, удивляться пришлось еще раз.

53-летний Андрей Ежов для всех окружающих вел вполне благообразную жизнь обычного работяги. Трудился сантехником в местном ЖЭКе. Жена. Двое детей.

- На допросе у следователя он дал признательные показания, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений.

Тем временем, источники в правоохранительных органах раскрыли корреспонденту «Комсомольской Правды» еще несколько важных деталей уголовного дела.

- Как он выбирал своих жертв?

- Сейчас это выясняется. Но по своему типу это были совсем разные женщины. Например, его первой жертвой, в 2013-м, стала женщина 40 лет. Он убил ее и спрятал труп. В двух других случаях он приходил в дома, насиловал и убивал.

- Как он попадал в квартиры? Представлялся сантехником?

- Детали сейчас выясняются. В январе 2020 года этот мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Для этого он в 2 часа ночи забрался на второй этаж частного дома. Под угрозой убийства надругался над ребенком так, что взрослые даже ничего не услышали. Его генетические следы нашли на местах всех трех убийств и этого изнасилования.

По словам нашего собеседника, ранее у мужчины судимостей не было. Поэтому в базах его ДНК и отпечатков пальцев не было.