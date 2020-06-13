Единственную выжившую жертву каширского маньяка - 10-летнюю девочку спас ее отец

Спустя сутки после задержания 53-летнего Андрея Ежова, которого журналисты называют каширским маньяком, «Комсомолке» стали известны подробности этого громкого уголовного дела. Напомним, поймать извращенца удалось 12 июня в Кашире, после убийства и изнасилования 88-летней местной жительницы. Маньяк засветился на записях камер видеонаблюдения. А взяли его в тот момент, когда мужчина выбрасывал в мусорный бак документы, которые зачем-то прихватил из дома убитой женщины. Пока на его счету три убийства и одно изнасилование. Разброс жертв от 10 лет до 88 лет.

Единственная, кому удалось выжить - 10-летняя школьница из Каширского района Московской области. И это вовсе не потому что гражданин Ежов вдруг взял и пожалел ребенка. Малышку он тоже пытался убить!

Все произошло в ночь со 2 на 3 января 2020 года в двухэтажном особняке вполне благополучной семьи Петровых (фамилия изменена в интересах следствия). В коттедже собралась шумная компания. В гости к семье приехали друзья и родственники: пили, гуляли, отмечали Новый год. Но это ничуть не испугало Ежова.

- В дом он забрался через окно на втором этаже и так оказался в комнате девочки. Ее родители в этот момент спали. Мужчина изнасиловал ребенка и пытался задушить. У девочки, как и у других жертв была сломана подъязычная кость, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

И задушил бы, если не отец девочки. Мужчина проснулся от странного чувства, что в доме находится кто-то чужой.

- Я услышал стоны дочки и быстро поднялся на второй этаж в ее комнату. В этот момент кто-то выбирался из дома через окно, - написал в своих показаниях отец школьницы.

Видимо, преступник услышал шаги отца девочки и это его спугнуло. Когда мужчина увидел, что произошло с дочкой, он стал откачивать малышку, которая была без сознания. Это сейчас понятно, что отец спас ей жизнь, а тогда полгода назад, мужчина тоже попал под подозрение.

- Были проверены ДНК всех мужчин, которые находились в тот день в доме, в том числе и отца. Однако результаты экспертиз показали, что они вне подозрений, - прокомментировала Ольга Врадий.

Почти месяц девочка пролежала в больнице. С момента изнасилования и попытки убийства прошло уже больше полугода. Но со школьницей до сих пор работают психологи.

На первом же допросе Андрей Чижов признал свою вину. Во время обыска в его квартире нашли личные вещи жертв. У одной из пенсионерок он украл орден, а из дома 10-летней девочки прихватил наушники.

Жена маньяка до сих пор не верил, что 30 лет прожила с чудовищем. Посмотреть со стороны, так образцовый работяга и семьянин. У четы Ежовых двое взрослых детей, внуки, последние 10 лет мужчина работал в местной управляющей компании на должности сантехника-водителя.

Кто знает, возможно, своих жертв он присматривал как раз во время вызовов по ремонту труб и протечки кранов. Уже сегодня каширскому маньяку предстоит дать показания на месте преступлений. Сколько их будет, пока не ясно.

- Проверяется его причастность к другим похожим преступлениям, - сообщили в подмосковном Следственном комитете.

Мужчине грозит пожизненный срок лишения свободы. «Комсомолка» следит за ходом расследования.

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