«Эта авария послана богом»: Виктория Боня заявила о спасении души Ефремова после смертельного ДТП

Знаменитая выпускница «Дома-2» Виктория Боня, перебравшись на ПМЖ в Монако, каждый день проводит в медитациях и духовных практиках. В квартире с роскошным видом на скалистое побережье Средиземного моря Инстаграм-модель просветляется сама и делится знаниями с подписчиками, организуя в Сети (небесплатно, конечно) мастер-классы с индийскими монахами. При этом знаменитость успевает следить за новостями из России и высказываться по всем громким темам: от вредоносного излучения 5G до вакцинации от коронавируса, которая, мол, представляет собой чипирование, придуманное Биллом Гейтсом.

Не пропустила Боня и новостей о смертельном ДТП Михаила Ефремова, которое актер совершил под наркотиками и алкоголем. По ее мнению, эта авария была предрешена, а погибший курьер Сергей Захаров взял на себя важную миссию.

- Когда душа рождается, она выбирает. Назовем это по-русски, по-человечески, подписывает контракт. Душа знает, зачем она пришла, когда и при каких обстоятельствах должна уйти - это все душа выбирает перед рождением, перед тем, как воплотиться в физическом мире, - объяснила Виктория своим поклонникам в очередном прямом эфире в Инстаграме. - И я подумала, я посмотрела на него (погибшего курьера. - Ред.) - он такой светлый... И посмотрела на Ефремова и поняла, что человек просто умирает. Он неплохой мужик, Ефремов, допустим, да. Но так как он загубил себя алкоголем, мне кажется, что этот человек пришёл его спасти. Благодаря тому, что он отдаёт свою жизнь таким образом, он спасает его душу. Он пришёл в этот мир, прожил жизнь, подарил жизнь своим детям. И ушёл, спасая душу вот такого, как Ефремов. Если у него конечно, хватит мудрости и осознанности это принять.

По словам Бони, теперь Михаил Ефремов должен переосмыслить свою жизнь и отказаться от пагубной алкогольной зависимости, иначе его душа может погибнуть или «скатиться вибрационно ниже».

- Понимаете, бог его настолько любит, что послал этого человека, чтобы Ефремов открыл глаза и сказал: «О Боже, как же я жил!». И начал бы думать по-другому и жить осознанно, отмаливать свои грехи, - добавила модель, похвалив своих подписчиков. - Вы у меня продвинутые люди, а ведь огромное количество неосознанных людей, которые сказали бы: «Да что за чушь ты несёшь!». Но когда ты живешь в практиках, в медитации, в энергии, это и есть осознанность. Я сейчас очень много медитирую, и мне открывается свет. Я прямо чувствую поток божественной энергии в своём сердце.

Напомним, ранее Виктория Боня шокировала общественность своими конспирологическими заявлениями. Например, о голливудских сатанистах - по ее словам, Анджелина Джоли и другие актеры участвовали в диких ритуалах; о монархах Великобритании, которые пьют кровь, и конечно, коронавирусе. Модель уверена, что его придумали фармакологические компании, а цель пандемии - тотальное чипирование, которое позволит управлять людьми. Впрочем, от всех этих ужасов есть спасение - онлайн-медитации Виктории Бони.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784813" frameborder="0"></iframe> Виктория Боня заявила, что погибший курьер пришел спасти душу Михаила Ефремова.

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