"Это не попытка откупиться, а попытка искупить": Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, записал обращение к семье погибшего Сергея Захарова. Он попросил прощения у его родных, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять. Звезда "Совеменника" отметил, что его слова - не попытка откупиться, а попытка искупить.

Михаил Ефремов спустя четыре дня после жуткой аварии в центре Москвы нашел в себе силы и записал видео, в котором объяснил, почему молчал столько дней. Запись опубликована в пятницу на YouTube-канале "Гражданин поэт". В кадре актер предстал в домашних тапочках, черной сорочке и джинсах.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - начал артист.

Он пообещал помочь семье Сергея Захарова всеми средствами, если его родные примут эту помощь. "И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", - заявил Ефремов.

Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.12 июня 2020

Михаил Олегович, нервно теребя кисти рук подчеркнул: "Непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье".

Актер заявил, что не понимает, как ему теперь с этим со всем дальше жить. "Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели", - подчеркнул он.

Ефремов признался, что, когда проспался и отошел от шока, с облегчением подумал о том, что его мама Алла Покровская не узнала об этом ужасе. "Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", - заключил он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Позднее стало известно, что пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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