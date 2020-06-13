2020-06-13T00:51:28+03:00
Звезды

"Это не попытка откупиться, а попытка искупить": Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова

Актер очень плохо выглядит и сильно переживает
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Михаил Ефремов в помещении Таганского суда. Фото: пресс-служба судаМихаил Ефремов в помещении Таганского суда. Фото: пресс-служба суда
Изменить размер текста:

Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, записал обращение к семье погибшего Сергея Захарова. Он попросил прощения у его родных, а также заявил, что окажет им помощь, если они будут готовы ее принять. Звезда "Совеменника" отметил, что его слова - не попытка откупиться, а попытка искупить.

Михаил Ефремов спустя четыре дня после жуткой аварии в центре Москвы нашел в себе силы и записал видео, в котором объяснил, почему молчал столько дней. Запись опубликована в пятницу на YouTube-канале "Гражданин поэт". В кадре актер предстал в домашних тапочках, черной сорочке и джинсах.

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", - начал артист.

Он пообещал помочь семье Сергея Захарова всеми средствами, если его родные примут эту помощь. "И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", - заявил Ефремов.

Михаил Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова.12 июня 2020

Михаил Олегович, нервно теребя кисти рук подчеркнул: "Непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье".

Актер заявил, что не понимает, как ему теперь с этим со всем дальше жить. "Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели", - подчеркнул он.

Ефремов признался, что, когда проспался и отошел от шока, с облегчением подумал о том, что его мама Алла Покровская не узнала об этом ужасе. "Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", - заключил он.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон. ДТП произошло у дома № 3 на Смоленской площади. Позднее стало известно, что пострадавший водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа. В ходе судебного заседания актер согласился с предъявленным обвинением. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура. Ефремову грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«50 млн рублей сразу. И еще 50 млн перед судом»: Адвокат рассказал, какая сумма поможет Михаилу Ефремову избежать тюрьмы

Сейчас за пьяное ДТП с погибшим Михаилу Ефремову грозит до 12 лет колонии. Но есть еще серьезная перспектива получить обвинение по еще одной статье - приобретение и хранение наркотиков. И тогда перспективы звезды кино и сериалов получить реальный срок увеличиваются в разы (подробности)

"Махали красным нижним бельем": дочь-гендерквир Михаила Ефремова высмеяла девиц под окнами отца

19-летней Анне-Марии приходится несладко (подробности)

Михаила Ефремова настигло проклятье "Таежного романа"

Сериал поломал судьбы звезд, сыгравших главные роли (подробности)

"Плевок в семью": Ефремов не пытался никак финансово помочь родне погибшего водителя Захарова

Об этом рассказал их адвокат - Александр Добровинский (подробности)

"Звездные скоты": Никита Михалков в ужасе от смертельного ДТП Михаила Ефремова

Режиссер считает, что для ослепленного безнаказанностью артиста авария стала закономерным финалом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВОЗ назвала самый пострадавший от коронавируса регион мира
Адвокат Ольшанский считает, что защита будет настаивать на невменяемости Ефремова
В США испытания вакцины от коронавируса дали положительный результат
"Ювентус" вышел в финал Кубка Италии, сыграв вничью 0:0 с "Миланом"
Стало известно о новом брачном контракте Мелании Трамп после выборов
Самую высокую башню в мире окрасили в российский триколор в честь Дня России
"Лейпциг" победил в гостях "Хоффенхайм" 2:0, сохранив третье место в Бундеслиге
Киноакадемия США заморозит количество номинантов на "Оскар"
В Москве от коронавируса умерли 44 человека за сутки
На рынке Пекина обнаружили рассадник коронавируса на доске для разделки лосося
Криштиану Роналду не забил пенальти "Милану" в полуфинале Кубка Италии. Такого не было больше года
Специалисты назвали неожиданный симптом коронавируса
Короновирус вызывает у детей опасный синдром
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 7,4 млн
Трамп не собирается удерживать власть в случае проигрыша на выборах
Владимир Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены
На атомной подлодке во Франции возник пожар
В Японии выпустят приложение для остановки распространения коронавируса
Федор Смолов попал в заявку "Сельты" на матч против "Вильярреала"
Минздрав: Коронавирус еще не побежден
Глава Минздрава рассказал о влиянии погоды на активность коронавируса
Самый агрессивный рак мозга распространяется среди людей с высоким интеллектом
Чехия закрыла дело о «дипломате с ядом» из России
Какие маски лучше носить в жару, рассказала врач-терапевт
Природа обновляется: почему озеро в Индии стало розовым
Небольшие магазины могут столкнуться с трудностями из-за новых санитарных норм
Опрос для россиян: что нужно сделать РФ для освобождения российских социологов в Ливии
Анатолий Альтштейн: пандемия ослабла, задача простая - не заразиться