2020-06-13T23:16:12+03:00
Общество

«Они не сломаются»: Адвокат Добровинский подтвердил, что семья Сергея Захарова не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей

Родственники не намерены предавать память погибшего
Роман ГОЛОВАНОВ
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Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский.Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский. Во время стрима «Соловьев Live» он рассказал, через какую травлю они проходят от защитников Михаила Ефремова.

- Почему они пошли на это? Я передаю их слова. Не должно быть, что талантливый спортсмен, актер, режиссер получает меньше срок, а простой — больше. Можно только себе представить, если бы Сергей убил Ефремова. А за что эту семью гнобят… Я не понимаю. Чего только не приплели. И НКВД. И труп привезли. Фантазия гуляет, - поделился он.

Адвокат отметил, что видео с извинениями задели семью.

- К ним никто не обращался. Это обращение было публичное. И это тоже оскорбило семью. Сегодня пошел слух в Интернете, что представители Михаила Ефремова не могут дозвониться до семьи. Потому что некие юристы — очевидно, я — им препятствуют. Мне никто не звонил. Если позвонят, я с удовольствием поговорю. И семье никто не звонил. - заметил юрист.

Добровинский назвал это провокацией.

- Также существует провокация, которая гуляет по Интернету. Якобы семье предложат около 100 миллионов рублей. И они сломаются. Ну, послушайте. Не думаю, что они сломаются. Мне хочется сказать, что они мне уже совсем близкие люди. Хотя я их знаю несколько дней. Я слышу от них такие слова, которые редко услышишь от других, - сказал он.

Юрист передал слова семьи: «Мы не хотим предавать память. Сергей не одобрил бы, если бы мы взяли деньги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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