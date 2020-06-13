«Они не сломаются»: Адвокат Добровинский подтвердил, что семья Сергея Захарова не возьмет от Ефремова 100 миллионов рублей
Семью погибшего Сергея Захарова защищает адвокат Александр Добровинский. Во время стрима «Соловьев Live» он рассказал, через какую травлю они проходят от защитников Михаила Ефремова.
- Почему они пошли на это? Я передаю их слова. Не должно быть, что талантливый спортсмен, актер, режиссер получает меньше срок, а простой — больше. Можно только себе представить, если бы Сергей убил Ефремова. А за что эту семью гнобят… Я не понимаю. Чего только не приплели. И НКВД. И труп привезли. Фантазия гуляет, - поделился он.
Адвокат отметил, что видео с извинениями задели семью.
- К ним никто не обращался. Это обращение было публичное. И это тоже оскорбило семью. Сегодня пошел слух в Интернете, что представители Михаила Ефремова не могут дозвониться до семьи. Потому что некие юристы — очевидно, я — им препятствуют. Мне никто не звонил. Если позвонят, я с удовольствием поговорю. И семье никто не звонил. - заметил юрист.
Добровинский назвал это провокацией.
- Также существует провокация, которая гуляет по Интернету. Якобы семье предложат около 100 миллионов рублей. И они сломаются. Ну, послушайте. Не думаю, что они сломаются. Мне хочется сказать, что они мне уже совсем близкие люди. Хотя я их знаю несколько дней. Я слышу от них такие слова, которые редко услышишь от других, - сказал он.
Юрист передал слова семьи: «Мы не хотим предавать память. Сергей не одобрил бы, если бы мы взяли деньги».
ИСТОЧНИК KP.RU
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