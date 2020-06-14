2020-06-14T22:44:59+03:00
Звезды

Подопечный Юлии Началовой сделал пластику после экстремального похудения

Участник шоу «Один в один» Егор Иващенко решил кардинально обновиться
Алина ЧЕРНОВА
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С Юлей Началовой популярный ведущий музыкальных программ и выпускник «Фабрики звёзд» Егор Иващенко сблизился на пародийном телепроекте «Один в один», где певица была его наставником.С Юлей Началовой популярный ведущий музыкальных программ и выпускник «Фабрики звёзд» Егор Иващенко сблизился на пародийном телепроекте «Один в один», где певица была его наставником.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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С Юлей Началовой популярный ведущий музыкальных программ и выпускник «Фабрики звёзд» Егор Иващенко сблизился на пародийном телепроекте «Один в один», где певица была его наставником. Юля доверяла ему не только крутые образы (например, пародию на Аллу Пугачеву), но и свои тайны. Егор порой и сам не понимал, почему именно ему Юля «исповедалась».

- Юля запомнилась мне потрясающим человеком. Последний раз мы виделись за месяц до ее смерти, на съёмках проекта «Один в один», - рассказывает Егор Иващенко. - Юля мне говорила, что у неё подагра. Плюс у неё были проблемы с ногами...Они были уже видимые - появились какие -то пятна. Юля говорила, что в последний год сражалась еще и с онкологическим заболеванием...

Она меня почему-то выбрала, чтобы транслировать свои последние мысли. Да, мы с ней шутили, смеялись, но порой Юля мне говорила, что опасается за свою жизнь: «Знаешь, Егор, я очень боюсь! Сейчас вроде состояние нормальное, но я все равно боюсь!»

Смерть певицы Иващенко воспринял, как личную драму. За последний год артист сильно похудел. Впрочем, Егор уверяет, мол, это не последствия депрессии, просто решил перейти на правильное питание. А теперь решился и на пластику носа, чтобы кардинально измениться. По словам пластического хирурга Ольги Шемонаевой, Иващенко сделали риносептопластику - выпрямили перегородку носа и подкорректировали его форму.

Участник шоу «Один в один» Егор Иващенко решил кардинально обновиться

Участник шоу «Один в один» Егор Иващенко решил кардинально обновиться

- У меня была искривлена носовая перегородка, поэтому с дыханием были проблемы. И нос, сам по себе, был неровный. Хотя у меня не было никаких травм, - рассказал kp.ru Егор Иващенко.- Многие мои знакомые во время самоизоляции сделали пластику и я решил заняться собой, пока располагал временем. Сделал два теста на коронавирус, все были отрицательными. Сделал КТ легких. В общем, полностью проверился. Сначала я поставил брекеты, потом сделал операцию на нижней челюсти. И вот решил восстановить свое дыхание, нашел через знакомых доктора Ольгу Шемонаеву.

Операция была дорогая — почти 300 тысяч рублей я заплатил за новый нос, но я не жалею, я встретил хорошего врача. Операция длилась почти 4 часа. Недавно мне сняли повязку и я наконец задышал нормально. И я доволен результатом - выгляжу, как подросток (смеется).

Кстати, Юля Началова мне рассказывала, что у нее была неудачная операция на грудь. Но когда я ей признался, что тоже хочу сделать пластику, переделать нос, она не стала меня отговаривать : «Никого не слушай, если хочешь новый нос, делай!»

Я еще хочу кое-что подкорректировать, но аккуратно, чтобы не превращаться в воскового Кена,

ИСТОЧНИК KP.RU

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