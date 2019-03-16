Юлия Началова умерла за красоту

Умерла Юлия Началова. А ведь до последнего думалось, что все врут и истории про плохое состояние - неправда. Думалось так не от хорошей жизни. Помните, пять лет назад тоже говорили, что певец Алексей Воробьев попал в ДТП в Америке и при смерти, и будет парализованным. Потом историю замяли, Воробьев даже снялся в несколько фильмах и все вроде бы забылось. Вроде бы. И снова вспомнилось, когда пошли первые сообщения, что Началова попала в больницу, а пиарщица сказала, что с Началовой все в порядке, она отдыхает в Италии. Популярные ТГ-каналы даже запилили фоточки, что нас опять разыгрывают и певица на отдыхе.

А потом оказалось, что и фоточка из Италии сделана в прошлом году, и у 38-летней певицы диабет, и что в больницу она попала после того как натерла ногу на съемках.

Несколько дней назад натыкалась на пост о Валерии Новодворской: у правозащитницы была диабетическая стопа, которую она мазала зеленкой. Врач, писавший пост, негодовал, как можно так себя запустить, да еще популярному человеку, да еще в 21 веке. Средневековье какое-то, ведь существует же профилактика, ведь каждый знает, чем опасен диабет.

И вот - от того же самого умирает 38-летняя женщина, медийная персона. Как пишут СМИ, она натерла ногу и вместо того чтобы обратиться к врачу, заливала рану лидокаином, думая, что рана не заживает "из-за диабета".

Мы живем в век чудовищных несоответствии. Как в "Господине из Сан-Франциско". О страданиях, трудностях, говорить не принято. Медийные звезды должны источать свет, не должны говорить, что они тоже люди и как борются с опасным недугом.

Я, да и многие, помнят ее маленькой пятилетней пухлой девочкой с голубыми глазами из "Утренней звезды". Помнят песни: Учитель, учитель, учитель, хоть годик еще поучите", "Герой не моего романа". Ей сулили большое будущее. В каком-то детском конкурсе за рубежом она обошла Кристину Агилеру.

С большим будущим не получилось. Милой девочки не стало. И песен, которые запоминаются и поются - тоже не стало. Осталась модельного вида дама, появляющаяся в новостях, в основном, в связи со скандалами.

В последнее время на слуху были не песни Началовой, а то, что она разводится с хоккеистом, что водит машину в нетрезвом состоянии, что при помощи пластической хирургии изменилась до неузнаваемости и из пухлой девочки превратилась в красотку.

Нет, о том, что у нее диабет, что она борется с тяжелым заболеванием, что умирает от него - нам не говорили до последнего.

И, в общем-то так получилось, что мы даже как-то и не особенно сострадали Началовой, полагая, что вся ее болезнь - пиара ради.

Вот так и получилось, что девочка с голубыми глазами и золотыми волосами запомнится по песне "Учитель, учитель учитель", которую еще долго будут петь на всех выпускных во всех школах и по тому, что умерла, натерев ногу на съемках клипа.

Почему человек, больной диабетом, позволяет себе носить неудобную обувь, натирать ноги, когда в 21 веке все знают, чем опасна диабетическая стопа?

Помните, шарф Айседоры Дункан? Помните, у Эмили Дикинсон: "Я умерла за красоту".

Здесь то же самое. Только кому она теперь нужна эта красота.

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