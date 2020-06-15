2020-06-14T22:42:37+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Возвращаться к бывшим - это как смотреть один и тот же фильм ужасов, надеясь, что уж на этот раз все выживут

Лучшие анекдоты дня, 15 июня 2020 года
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Меня все устраивало в собеседовании по трудоустройству в солидную фирму международного уровня, пока не вышел директор и не спросил:

- Эй, пацан, с какого района?

* * *

Маша вела активную развратную жизнь, ни в чем себе не отказывала, жила с девизом «Чтоб было о чем в старости вспомнить!».

Зря старалась. В старости Марьванну накрыл склероз...

* * *

- Запомни, сынок, любую проблему можно решить, если есть деньги.

- Спасибо, папа, а то дед все заладил: «Утюг, паяльник...»

* * *

- Ко мне приехала теща. Живет уже две недели!

- Ну бывает...

- Что бывает?! С ее дочкой я уже два года как в разводе!

* * *

Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах у своих детей, а потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал, видали мы, как ты работаешь!»

* * *

- А волшебное слово?

- Пошел вон!

- Ты перегибаешь с волшебством.

* * *

Занимательная зоология. Знаете ли вы, что больше всех товарищей у тамбовского волка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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