Анекдоты: Возвращаться к бывшим - это как смотреть один и тот же фильм ужасов, надеясь, что уж на этот раз все выживут
Меня все устраивало в собеседовании по трудоустройству в солидную фирму международного уровня, пока не вышел директор и не спросил:
- Эй, пацан, с какого района?
* * *
Маша вела активную развратную жизнь, ни в чем себе не отказывала, жила с девизом «Чтоб было о чем в старости вспомнить!».
Зря старалась. В старости Марьванну накрыл склероз...
* * *
- Запомни, сынок, любую проблему можно решить, если есть деньги.
- Спасибо, папа, а то дед все заладил: «Утюг, паяльник...»
* * *
- Ко мне приехала теща. Живет уже две недели!
- Ну бывает...
- Что бывает?! С ее дочкой я уже два года как в разводе!
* * *
Ненавижу карантин, потому что я работаю дома на глазах у своих детей, а потом, когда режим отменят, буду приходить домой и говорить, что устал, а они мне скажут: «Ну да, конечно, устал, видали мы, как ты работаешь!»
* * *
- А волшебное слово?
- Пошел вон!
- Ты перегибаешь с волшебством.
* * *
Занимательная зоология. Знаете ли вы, что больше всех товарищей у тамбовского волка?
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