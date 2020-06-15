2020-06-15T22:03:06+03:00
Звезды

Церемонию «Оскара» отложат на два месяца

Новая дата - 25 апреля 2021 года
Стас ТЫРКИН
Поделиться:
Предварительное голосование кинопремии начнется 1 февраля 2021, а сама церемония перенесена на апрель.Предварительное голосование кинопремии начнется 1 февраля 2021, а сама церемония перенесена на апрель.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Американская киноакадемия объявила, что 93-я церемония вручения самой престижной кинонаграды пройдет не 28 февраля 2021 года, как предполагалось в мире до коронавируса, а 25 апреля того же года.

Такой ход позволит увеличить период, когда студии смогут претендовать на рассмотрение Академией своих фильмов, некоторые из которых по причине всеобщего локдауна не были закончены, а все остальные не смогли выйти в прокат. На апрель перенесут и открытие Музея Кинокадемии, который собирались открыть в декабре. По только что утвержденным правилам полнометражный фильм, который будет рассматриваться Киноакадемией, должен выйти в прокат между 1 января 2020 года и 28 февраля 2021 года. Фильмы, рассматриваемые в основных номинациях, должны подать заявки не позднее 15 января. Документалки, короткометражки и проч. - до 1 декабря 2020 года.

Предварительное голосование начнется 1 февраля 2021 года и закончится 5 февраля. Шортлист объявят 9 февраля. Голосование по номинациям закончится 10 марта, они будут объявлены 15 марта 2021 года.

Формат оскаровской трансляции из театра «Долби» в Лос-Анджелесе до сих пор не определен. Организаторы всерьез думают о безопасности проведения такого масштабного сборища даже в апреле грядущего года.

Это всего четвертый раз переноса «Оскара» за всю его историю. Первый был в 1938 году после массивного наводнения в Лос-Анджелесе. В 1968-м - в связи с убийством Мартина Лютера Кинга. И в 1981 году вслед за покушением на убийство президента Рональда Рейгана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каннский фестиваль 2020, которого не было, объявил программу отобранных фильмов

По мнению инсайдеров, премьеры фильмов Пола Верхувена и Кирилла Серебренникова отложены до следующего года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
WSJ сообщила о задолженности турецких компаний перед «Газпромом» в размере 2 млрд долларов
Названа новая дата церемонии вручения премии «Оскар-2021»
Турция объяснила перенос визита российской делегации
Вашингтон обвинил КНР и ВОЗ в разрастании коронавируса в пандемию
Выявленный на рынке в Пекине коронавирус может быть более заразный
«Классическая игра на зрителя»: Косачев прокомментировал претензии США к аресту Уилана
В Краснодарском крае отремонтируют 236 детсадов, школ и спортзалов
Польша рассчитывает получить от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Видео перехвата российскими истребителями американских бомбардировщиков появилось в сети
TikTok предлагает присоединиться к «чемпионским» тренировкам знаменитых спортсменов
Даты проведения Евровидения 2021: песенный конкурс состоится в мае
Российские истребители сопровождали бомбардировщики США и самолеты-разведчики НАТО
Открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте скончался
Видео стрельбы по полицейским на Ленинском проспекте появилось в сети
«Арктический фронт собьет высокие температуры»: Синоптик рассказал, надолго ли в Москву пришла жара
Путин сравнил с войной ситуацию с пандемией
После стрельбы в Москве возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции
Путин и Болсонару обсудили БРИКС и борьбу с коронавирусом
Экономист объяснил, чем опасно понижение зарплатных ожиданий
Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться
Майкл Помпео требует немедленного освобождения Пола Уилана
Путин оценил поддержку граждан и бизнеса во время самоизоляции