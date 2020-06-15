Церемонию «Оскара» отложат на два месяца

Американская киноакадемия объявила, что 93-я церемония вручения самой престижной кинонаграды пройдет не 28 февраля 2021 года, как предполагалось в мире до коронавируса, а 25 апреля того же года.

Такой ход позволит увеличить период, когда студии смогут претендовать на рассмотрение Академией своих фильмов, некоторые из которых по причине всеобщего локдауна не были закончены, а все остальные не смогли выйти в прокат. На апрель перенесут и открытие Музея Кинокадемии, который собирались открыть в декабре. По только что утвержденным правилам полнометражный фильм, который будет рассматриваться Киноакадемией, должен выйти в прокат между 1 января 2020 года и 28 февраля 2021 года. Фильмы, рассматриваемые в основных номинациях, должны подать заявки не позднее 15 января. Документалки, короткометражки и проч. - до 1 декабря 2020 года.

Предварительное голосование начнется 1 февраля 2021 года и закончится 5 февраля. Шортлист объявят 9 февраля. Голосование по номинациям закончится 10 марта, они будут объявлены 15 марта 2021 года.

Формат оскаровской трансляции из театра «Долби» в Лос-Анджелесе до сих пор не определен. Организаторы всерьез думают о безопасности проведения такого масштабного сборища даже в апреле грядущего года.

Это всего четвертый раз переноса «Оскара» за всю его историю. Первый был в 1938 году после массивного наводнения в Лос-Анджелесе. В 1968-м - в связи с убийством Мартина Лютера Кинга. И в 1981 году вслед за покушением на убийство президента Рональда Рейгана.

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