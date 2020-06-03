Каннский фестиваль 2020, которого не было, объявил программу отобранных фильмов

Каннский фестиваль должен был закрыться 10 дней назад, но он не был бы самим собой, если бы ни попытался с максимально возможной помпой залезть в уже ушедший поезд. Самый гламурный фестиваль мира, не озвучивавший решения об отмене редакции этого года, даже когда это было понятно кабанам, резвившимся на набережной Круазетт вместо кинозвезд и продюсеров, решил дать «штамп одобрения» небольшому количеству фильмов из тех, что он продолжал отбирать даже после истечения всех сроков работы отборочной комиссии.

Всего она посмотрела 2067 фильмов (на 200 с лишним больше, чем в прошлом году), и сегодня вынесла на всеобщее обозрение список тех, что были бы показаны в Каннах, если бы фестиваль состоялся - с многочисленными уточнениями, ибо «в реале» программа, конечно, была бы другой. Делается это с целью посильной помощи тем фильмам, что выйдут в прокат в конце года, когда работа кинотеатров, будем надеяться, возобновится. Предполагается, что штамп каннской селекции поможет им в тяжелых экономических и социальных условиях, когда вообще непонятно будут ли еще смотреть кино (вопрос, кстати, дискуссионный: любые фестивальные «штампы» часто, наоборот, отвращают от просмотра «обычного зрителя»).

Как отмечает в своем многостраничном заявлении директор фестиваля Тьерри Фремо, многие вошедшие в список фильмы сняты молодыми режиссерами, и подобный пиар поспособствует тому, чтобы они были замечены, в том числе на других фестивалях. Но многие наблюдатели склонны считать, что фестиваль занимается скорее самопиаром, а некоторые и вовсе находят эту идею контрпродуктивной, ибо фильмы, на которые «наложили лапу» Канны, могли бы найти свое фестивальное счастье где-то еще.

Программа состоит из 56 фильмов, без разделения на секции, в которых они были бы показаны, проходи фестиваль вживую (главный конкурс, вне конкурса, «Особый взгляд» и т.д.). Как не без гордости замечает директор фестиваля, французского кино в списке еще больше, чем обычно (21 из 56, причем 8 поставлены женщинами) - хотя и в физических редакциях фестиваля французского кино было устрашающе много.

«Французский диспетчер» Уэса Андерсона станет фильмом открытия фестиваля.

Многих фильмов, которые наблюдатели рассматривали в качестве несомненных участников фестиваля, в списке не оказалось. Официальное заявление директора фестиваля гласит, что «некоторые ожидаемые фильмы, которые привели в восторг отборочную комиссию, отсутствуют в списке, поскольку их авторы и продюсеры решили отложить их релиз и в связи с этим претендовать на участие в фестивалях следующего года - в том числе на участие в Каннском фестивале. Их отсутствие в официальной программе этого года не должно никого удивлять. Мы снова встретимся с ними в 2021 году».

По сведениям индустриальной прессы, в том числе наиболее авторитетного издания Variety, среди этих фильмов - «Бенедетта» Пола Верхувена, «Аннетт» Леоса Каракса, «Колено Ахед» Надава Лапида и почему-то не названный женским именем фильм Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Среди фильмов, которые в том или ином виде появятся на экранах до конца года и которые вошли в список - не очень нуждающиеся в печати каннского одобрения «Французский диспетчер» Уэса Андерсона (он должен был стать фильмом открытия фестиваля), «Душа» студии «Пиксар», «Лето 85» Франсуа Озона, два эпизода из телесериала Стива Макквина «Топорик», а также «Настоящие матери» Наоми Кавасе, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Падение» Вигго Мортенсена, «Поезд в Пусан 2: Полуостров» Сан-хо Ена .

Среди фильмов, которым каннский штамп может действительно что-то дать - документалка «Охотники за трюфелями» Грегори Кершо и Майкла Двека, «ДНК» Майвен, «Аммонит» Фрэнсиса Ли, «Сломанные ключи» Джимми Кейруза, «Ая и ведьма» Горо Миядзаки, «Чистилище» Бена Шаррока, «Рай» Им Сансу, «Последние слова» Джонатана Носситера и т.д.

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