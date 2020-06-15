Названа новая дата церемонии вручения премии «Оскар-2021»

15 Июнь 2020 2020-06-15T22:00:38+03:00

93-я церемония вручения «Оскара» должна была пройти в конце февраля 2021 года

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Киноакадемия США перенесла 93-юю церемонию вручения премии Оскара, которая традиционно была запланирована на конец февраль. Такое решение было из-за последствий коронавируса.

«Это так! В следующем году Оскар пройдет 25 апреля 2021 года.», - говорится в заявлении академии, размещенном в Twitter.

Также до 28 февраля 2021 года продлено право на получение Оскара. Номинации будут объявлены 15 марта 2021 года, а музей академии откроется 30 апреля 2021 года

Напомним, в апреле киноакадемия ввела новые правила из-за пандемии коронавируса. Согласно новым стандартам у картины-претендента на «Оскар» должен быть запланированный кинотеатральный релиз, также необходимо сделать ленту доступной для киноакадемиков на специальном портале в течение 60 дней с момента релиза.

Кроме того, теперь номинации «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж» объединят в «Лучший звук», а накануне Киноакадемия США сообщила, что с 2021 года заморозит количество номинантов на премию «Оскар» за лучший фильм. Теперь в список будут включать ровно десять фильмов, а не от пяти до десяти.

ИСТОЧНИК KP.RU