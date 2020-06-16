2020-06-16T15:57:43+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и музей Эрарта проведут совместную выставку

Экспозиция продлится целый месяц: с 25 ноября по 20 декабря
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Участвовать в конкурсе могут непрофессиональные или начинающие художникиУчаствовать в конкурсе могут непрофессиональные или начинающие художники
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ВКонтакте и крупнейший в России частный музей современного искусства Эрарта проведут выставку с работами авторов соцсети. Экспонаты представят победители конкурса «Я, обо мне, про меня», который проходит на платформе. Экспозиция с творчеством художников, скульпторов и экспериментаторов проекта VK Talents продлится целый месяц: с 25 ноября по 20 декабря.

На конкурс принимаются скульптуры, видеоарт, а также цифровые и традиционные картины. Организаторы выставки ищут принципиально разные работы, каждая из которых раскроет личность художников и их видение мира. Оценивать заявки будет кураторская команда музея Эрарта.

Участвовать в конкурсе могут непрофессиональные или начинающие художники, для этого им нужно опубликовать работу в своём сообществе или на личной странице с хештегом #vktalents_erarta. Авторы могут предложить несколько вариантов, но жюри выберут только по одному экспонату от каждого победителя. Материалы принимаются до 28 июля включительно, а итоги будут озвучены 18 августа в сообществе «ВКонтакте с авторами».

В рамках масштабного проекта VK Talents ВКонтакте уже несколько лет помогает музыкантам, блогерам и другим талантливым людям заявлять о своём творчестве. Весной вместе с редакцией Love Radio выбирали нового ведущего эфира, а в прошлом году ВКонтакте начала ежемесячно вручать гранты создателям самого интересного контента. В условиях самоизоляции VK Talents регулярно проводит конкурсы среди исполнителей, сценаристов и других авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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