Белоусов: «Россия оказалась в ловушке: занятость высокая, а зарплаты низкие»

Россия оказалась в непростой ситуации: у нас высокая занятость с низкими зарплатами. Уволить людей в массовом порядке нельзя, потому что другой работы они не найдут. Но и платить им больше денег нет. Такую мысль в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал руководитель направления макроэкономики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования и брат первого вице-премьера страны Дмитрий Белоусов.

- Есть очень показательная история про бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. К ним как-то пришли инвесторы из Германии и предложили поставлять уголь в Европу. Всю технологию брали на себя, говорили, нужно подтянуть экономику, а для этого уволить 10 тысяч человек. Тулеев, мягко говоря, от предложения отказался. Потому что это с семьями 30 тысяч человек – целый райцентр, - рассуждает Белоусов. – Вот и получается, то людей девать некуда. Будем платить им, сколько сможем, то есть, немного. Ни перевести их куда-то, ни переучить практически невозможно. Это оборачивается тем, что мы не можем производить что-то новое и интересное. Зато низкая безработица. Это называется промышленное перенаселение.

Ситуация с коронавирусом только подсветила эту проблему. Как и тот факт, что импортозамещение далеко от триумфального окончания.

- Мы сняли верхние плоды, то есть завершили дешевое импортозаещение. Прежде всего в сельском хозяйстве: свинина, зерна, большая часть плодоовощной продукции, - перечислил Дмитрий Белоусов. – Но есть сферы, где работы хватает. Например, у нас был неплохой рывок в фарме, но остается проблема субстанций и активных веществ. Ингредиенты для российских таблеток нередко завозят из-за границы. Конечно, мы пережили эпидемию коронавируса, но несложно себе представить более неприятную заразу. Если случится что-то посерьезней ковида, просто закроется экспорт субстанций из стран производителей, и мы окажемся без лекарств. Это вопрос национальной безопасности в широком смысле.

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