2020-06-14T13:02:30+03:00
Экономика

Назад, в СССР: экономист объяснил, в чем опасность введения в России потолка зарплат

Придется снова опускать железный занавес, считает Александр Сафонов
Виктор МАТРОСОВ
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Жириновский предлагает установить «тарифную сетку» зарплатЖириновский предлагает установить «тарифную сетку» зарплатФото: Артем КИЛЬКИН
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Вождь ЛДПР Владимир Жириновский вновь ворвался в рейтинг самых обсуждаемых новостей со своим предложением ввести в России «зарплатный стандарт».

Что предлагает Владимир Вольфович:

Жириновский предлагает установить следующую «тарифную сетку» зарплат.

- Минимальная зарплата в стране, низкоквалифицированный труд – 30 тысяч рублей в месяц.

- Средняя зарплата – 70 тысяч рублей.

- Инженеры, высококвалифицированные специалисты – 150-200 тысяч рублей.

- Максимальная зарплата, топ-менеджеры и депутаты – 500 тысяч рублей.

- Президентская зарплата – 700 тысяч рублей.

«Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму. Никаких зарплат по миллиону рублей в день», - написал Жириновский в соцсетях..

Владимир Жириновский вновь ворвался в рейтинг самых обсуждаемых новостей со своим предложением ввести в России «зарплатный стандарт» Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Владимир Жириновский вновь ворвался в рейтинг самых обсуждаемых новостей со своим предложением ввести в России «зарплатный стандарт»Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Чтобы раздать больше денег, их нужно сначала заработать

Идею введения в стране потолка зарплат сайт kp.ru попросил прокомментировать проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова.

- Может, Владимир Вольфович что-то знает, и после 1 июля мы все проснемся в СССР? - пошутил Сафонов в ответ. – А если серьезно, то внедрять эту идею никто не будет. Потому что она означает отказ от рыночной экономики и переход к плановому народному хозяйству.

Эксперт напомнил, что государство не вправе вмешиваться во внутренние дела бизнеса, такие как установление размеров зарплаты.

- Возможности влиять на размер средней зарплаты в стране у государства, на самом деле, очень мало. Первый – это повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Но если это сделать резко, сразу до 30 тысяч рублей, как предлагает Жириновский (сейчас средний МРОТ по стране чуть более 12 тысяч рублей — прим. «КП»), то не будет возможности сохранить существенную разницу в вознаграждении между низкоквалифицированным и высококвалифицированным трудом. То есть зарплату низкоквалифицированным рабочим повысят за счет ее снижения у высококвалифицированных. Ведь чтобы раздать больше денег на зарплаты их нужно сначала заработать, а не просто распечатать на принтере.

Самые продвинутые побегут за рубеж

Кроме того, у властей есть возможности по регулированию зарплаты в госсекторе, напомнил Сафонов.

- Но в государственном секторе в России работают только 14 млн человек из 71 млн трудоспособного населения. Так что кардинально это картину не изменит. Разве что изменится доля серых и наличных расчетов. Любой топ-менеджер будет стараться увеличить себе зарплату окольными путями.

Наконец, нельзя забывать, что за многих высококвалифицированных специалистов, таких как ученых и программистов, идет борьба на международном рынке. Оставшись без возможностей зарплатного роста, наиболее продвинутая часть общества убежит за рубеж.

- В таком случае государству придется снова опускать железный занавес, - предрекает Сафонов.

По мнению экономиста, наиболее эффективным способом повышения зарплат в стране остается постепенное, а не скачкообразное повышение МРОТ. Таким образом, чтобы бизнес понимал правила игры, и мог планировать индексацию зарплат на год вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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