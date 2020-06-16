В Норильске подвели итоги рабочего совещания по ликвидации ЧС

Во вторник, 16 июня, Дмитрий Кобылкин, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и губернатор Красноярского края Александр Усс нанесли рабочий визит в Норильск.

Делегация посетила ТЭЦ-3, где располагается повреждённый резервуар, лагерь спасателей на берегу реки Амбарной, а также провела облёт территории на вертолёте. Федеральные и краевые руководители провели рабочее совещание, а также встретились с представителями коренных малочисленных народов севера.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что окончательный объём ущерба от аварии в Норильске может быть известен только после полной ликвидации. При этом, «всё, что можно было на сегодняшний день сделать, уже сделано», – отметил министр.

Фото: Кирилл КУХМАРЬ

«В дальнейшем предстоит рекультивация – самый непростой этап. Мы создали комиссию, и сегодня проводили первое совещание с нашим научным сообществом. Решили, что будем использовать как российский, так и международный опыт», – подчеркнул Кобылкин.

Кроме того, министр природных ресурсов и экологии высказал мнение о причинах возникшей ЧС: «Мы будем ещё разбираться, но есть большая вероятность, что это связано с растеплением грунта, с климатическими изменениями, которые происходят в арктической зоне».

Критический момент в ликвидации аварии уже пройден, подтвердил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Решающую роль сыграла слаженная работа МЧС федерального уровня, региональных служб, представителей компании «Норникель», а также ряда дружественных компаний и подразделений, которые пришли на помощь», – сказал глава региона.

Фото: Кирилл КУХМАРЬ

Первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко отметил, что компания получила множество откликов от российских и зарубежных компаний с предложениями о помощи при ликвидации аварии.

«Очень быстро откликнулась компания LaFarge, которая сюда уже прислала специалистов, они оценили ситуацию, сказали, что на территории ТЭЦ мы действуем очень профессионально. Нашли несколько моментов, по которым они нам оказали реально помощь», – рассказал Дяченко.

На данный момент с поверхности реки Амбарная и в районе ТЭЦ-3 откачано почти 30,5 тыс кубометров водотопливной смеси, сообщил штаб МЧС. Из них почти 25 тыс кубометров – с поверхности реки Амбарная. Вывезено 84 тыс тонн загрязнённого грунта, сорбентами обработано более 63 тыс квадратных метров территории. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что из воды взято более 300 проб, и ПДК нефтепродуктов в озере Пясино, куда впадает Амбарная, превышен лишь в одном месте. Сейчас разрабатывается план восстановления экосферы, над ним работают многие учёные и экологи, добавила Радионова.