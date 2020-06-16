2020-06-16T22:16:33+03:00
Экономика

В России состоится первый после пандемии международный форум

Он будет посвящен урбанизации и пройдет 30 июня в Уфе
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Россия возобновляет конгрессную деятельность. Первый оффлайн-форум будет посвящен урбанизации и развитию городской среды. Он пройдет 30 июня в Республике Башкортостан. Мероприятие будет организованного по новым специальным стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI). Обсудить новые контуры посткоронавирусной реальности городских пространств и тренды в госуправлении территориями в Уфу приедут представители власти, бизнеса, потенциальные инвесторы.

К участию в форуме приглашены министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и другие. На форуме будут представлены опыт и экспертиза наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов со всей России, а также международные кейсы. Отдельный блок посвятят достижениям Башкортостана, который в условиях борьбы с коронавирусом сохранил объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилил поддержку МСП и местных производителей. Организаторы оффлайн-мероприятия: Правительство Республики Башкортостан и Московский центр урбанистики.

- Да, коронавирус никто не отменял, но нам нужно думать и о будущем. А это наши города, населённые пункты, парковые зоны. И учиться создавать комфортную городскую среду мы должны у самых лучших экспертов, - сообщил во время заседания программного комитета форума глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Сопредседателями форума «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» выступили руководитель Администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин и руководитель Московского центра урбанистики, директор Центра урбанистики Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Капков.

Форум станет первым масштабным мероприятием в России, организованным после смягчения ограничений в связи с распространением коронавируса. Стандарты безопасности включают в себя беспрецедентные условия охраны здоровья, управление потоками посетителей, решение проблемы очередей и максимальную бесконтактную политику (например, избегание рукопожатий).

30 июня в рамках деловой программы состоится пленарное заседание «Государственное управление для людей», а также более 10 рабочих секций. Они будут разделены на четыре основных трека — «Развитие человеческого капитала – развитие города, страны, мира», «От национальных проектов к частным инициативам», «Глобальная повестка бизнеса и государства», «Индустрия гостеприимства». Будут доступны онлайн-трансляции деловых мероприятий. Насыщенной обещает стать и общественная программа форума. Особые активности в рамках урбанистического форума будут организованы для детей, которые смогут почувствовать себя создателями городской среды и архитекторами, принять участие в мастер-классах. Подробнее о форуме можно узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В России за пять месяцев снизилось производство пива и сигарет
Россиянам напомнили о выходной первой неделе января по Трудовому кодексу
Стюардесса назвала “опасный” напиток на борту самолета
Ветераны смогут посмотреть парад на Красной площади без масок
Умер Магомед Дугаев, заслуженный военный летчик СССР
Переживания из-за гибели Флойда признали "смягчающим обстоятельством" для студентов Оксфорда
Пассажиры столичного транспорта продлили более 163 тысяч проездных билетов
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начнутся 17 июня
Главный храм Вооруженных сил откроют для посещения 22 июня
В Минздраве рассказали, когда будут сняты все ограничения по коронавирусу
Собянин: динамика позволяет открыть рестораны и кафе через неделю
В Совфеде предложили новый порядок оказания поддержки пострадавшим предприятиям
Из-за коронавируса Эмбер Херд осталась без адвокатов в деле против Джонни Деппа
Раненных при стрельбе в Москве полицейских представят к госнаградам
Юная чемпионка мира по скалолазанию погибла, сорвавшись с высоты 150 метров