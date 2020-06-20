Звезды, которые сидели в тюрьме: Певец Захаров схлопотал срок за драку, а актер Юматов - за убийство

Актер Михаил Ефремов, попавший в смертельное ДТП, - не первый представитель творческого цеха, кто преступил закон. История знает немало случаев, когда талантливые и любимые миллионами поклонников актеры совершали тяжкие преступления и попадали в тюрьму.

Сергей Захаров

Имя красивого и статного певца гремело не только в СССР.

В 1970 х Захаров получал первые премии на престижных профессиональных конкурсах и фестивалях: «Золотой Орфей» в Болгарии, творческие состязания в Сопоте, Дрездене и Братиславе. Первый секс-символ СССР! Билеты на него были всегда проданы. Начинал Захаров в коллективе Утесова, а когда ушел от него, мэтр затаил обиду. Но, конечно, не Утесов заставил Захарова влезть в драку. Как-то раз певец повздорил с администратором Ленинградского мюзик-холла Михаилом Кудряшовым, тот отказался пустить на выступление Захарова его друзей. После концерта началась драка, после которой администратор Кудряшов попал в больницу. Завели уголовное дело. Может быть, все могло завершиться как-то по-другому, но тут певец попался сотрудникам ГАИ подвыпившим. Это, конечно, усугубило ситуацию.

Начинал Сергей Захаров в коллективе Утесова.

В итоге суд назначил баритону наказание в один год.

Позже певец признавался: «Как ни странно, я даже благодарен тем людям, которые меня посадили. К тому времени я очень устал. От внимания, от невозможности вести обычную, нормальную жизнь. Несмотря на успех, неудовлетворенность собой достигала какого-то критического момента. Ее надо было чем-то заглушать. И я очень серьезно увлекся алкоголем. Жизнь разрушалась. Еще немного, и я бы просто сгорел…»

После отсидки путь на главные сцены поначалу был заказан. Захаров выступал в провинции, а когда темное пятно стерлось в памяти людей, вернулся на столичные площадки.

Георгий Юматов

Звезда фильмов «Петровка, 38», «Огарева, 6», «ТАСС уполномочен заявить...» и, конечно, «Офицеры»!

Юматова зрители обожали. Но режиссерам и коллегам было с ним непросто. Любимец публики злоупотреблял алкоголем и, случалось, срывал съемки. Он клятвенно обещал не пить, блестяще проходил пробы, его брали в кино, а буквально накануне старта картины он срывался в штопор. Должен был играть Сухова, но за день в пьяной драке ему разбили лицо...

А еще Юматов обожал собак. В 1994 м умерла его любимица Фрося. 6 марта Георгий Александрович попросил дворника помочь ему выкопать могилку, а после позвал помянуть Фросю. Жена Юматова Муза Крепкогорская из соседней комнаты услышала выстрел, тут в дверях появился Юматов со словами: «Я убил человека».

В те годы Георгий Александрович и его жена жили небогато. Ролей особо не было, роскошную обстановку, которой в былые годы славился их дом, пришлось распродать. Молодой дворник как раз и попенял актеру: мол, не за тех воевали! Фронтовик Юматов такого не смог простить и взялся за оружие.

Актер провел пару месяцев в «Матросской Тишине», но потом случилась амнистия - и его выпустили. Георгий Александрович закрылся от всех, а в 1997 году умер.

Сергей Шевкуненко отбывал наказание пять раз! Фото: Кадр из фильма.

Сергей Шевкуненко

Красавчик Миша Поляков из фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица» (1973 - 1975) казался образцом для подражания: умен, порядочен. Сам актер из приличной семьи: папа работает на «Мосфильме», мама - актриса. Шевкуненко отбывал наказание пять раз! Общий стаж за решеткой - 14 лет. После смерти главы семейства мать Сергея осталась с двумя детьми, работать ей пришлось до потери сознания, а они были предоставлены сами себе и улице.

Первый срок в 1976-м актер схлопотал за драку, потом была кража со взломом, воровство. О кино можно было забыть. Позже добавились сроки за наркотики и хранение оружия… В 1994-м Сергей сколотил «Мосфильмовскую ОПГ», взявшую под контроль Мосфильмовскую улицу. Итог закономерен для лихих 90-х: Сергея застрелили. Ему было 36 лет. Вместе с ним погибла и его мать.

Арчил Гомиашвили - редкий случай, когда оступившийся человек исправился и начал новую жизнь. Фото: Кадр из фильма.

Арчил Гомиашвили

Слава накрыла его сразу после того, как Арчил Михайлович сыграл Остапа Бендера в комедии «12 стульев» Леонида Гайдая.

Актер рассказывал, что как-то раз ему приснился сон, в котором он увидел свою судьбу. Интересно, было ли в том сне уголовное будущее? Гомиашвили - редкий случай, когда оступившийся человек исправился и начал новую жизнь.

Арчил Михайлович не стеснялся вспоминать свои проступки и признавался публично, что сидел в тюрьме за хулиганство, за кражу.

Злодеяния Арчил совершал во время учебы и два раза был отчислен. Одно из преступлений Гомиашвили поражало наглостью: как-то раз вместе с другом они срезали кожу с кресел в зрительном зале тбилисского театра и загнали ее сапожнику...

За это Арчилу присудили два года.

Третий брак стал для Валентины Малявиной роковым.Фото: kinopoisk.ru

Валентина Малявина

Актриса с глазами, напоминающими омуты. В нее влюблялись красивые и талантливые мужчины. Первый брак Валентина заключила с актером Александром Збруевым, второй раз создала семью с режиссером Павлом Арсеновым. Третий (гражданский) брак стал для Малявиной роковым.

Станислав Жданько, тоже актер, влюбился в Валентину, увидев ее в фильме «Иваново детство». Карьера Стаса складывалась не так, как хотелось, и Жданько запивал проблемы алкоголем в компании жены. Однажды Жданько нашли с ножом в сердце. Случившееся признали самоубийством. А через 5 лет друзья Жданько добились пересмотра дела и Валентину осудили на 9 лет.

Отсидела она не весь срок: в 1988 году Малявину выпустили по амнистии. После случившегося Валентина Александровна сумела вернуться на сцену и снялась в нескольких киноролях.

Николай Годовиков получил первый срок за тунеядство. Фото: Кадр из фильма.

Николай Годовиков

Любимец публики, обожаемый миллионами Петруха из «Белого солнца пустыни», после съемок попал в армию. По словам артиста, у него не сложились отношения с командиром части. Когда Годовиков демобилизовался, тот отдал ему с десяток приглашений на съемки, которые все это время лежали мертвым грузом у него в ящике.

После армии «Петруха» пробовал устроиться на работу. То ли плохо старался, то ли действительно не было подходящего дела, но вскоре Николай получил первый срок за тунеядство. В тюрьме Годовиков оказался под защитой авторитетов, и отсидка прошла без эксцессов. Выйдя на свободу, Годовиков опять не мог долго найти работу, свел знакомство с сомнительной компанией, промышлявшей кражами, и в результате получил 4 года тюрьмы.

В 1989-м актер обзавелся семьей, пробовал даже сниматься. Однако ролей становилось все меньше, и он вновь связался с криминалом. Годовикову старались помочь друзья. И даже в кино он опять появился, правда, в совсем небольших ролях.

НЕ СЕЛИ

После суда отношения закончились

История замечательного композитора Микаэла Таривердиева знакома многим по фильму «Вокзал для двоих». Главный герой отправляется на отсидку. Преступление совершила его любимая женщина, а он по-джентльменски взял всю вину на себя.

В реальной жизни такой парой оказались Микаэл Таривердиев и Людмила Максакова. Вместе они были уже несколько лет и готовились к свадьбе. Но ее не случилось. Весной 1967 года машина композитора насмерть сбила человека. За рулем была Максакова. Но Таривердиев сел на ее место и сказал сотрудникам милиции, что это он во всем виноват.

На суд Максакова не пришла - уехала отдыхать. Отношения влюбленных на этом закончились. Кстати, Людмила Максакова называет всю эту историю выдумкой и не признает свою вину.

Виктор Косых - Костя Иночкин из картины «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», Данька из «Неуловимых мстителей» - дважды попадал в автомобильные аварии. В 2009-м врезался в препятствие и с сотрясением мозга и рассечением лба был доставлен в больницу. А за 12 лет до этого, избегая наезда на пьяных людей, перебегавших улицу, Косых въехал в придорожное кафе. Травмы получили трое, один позже скончался. Косых был трезв, и суд признал, что он не мог действовать иначе в этой ситуации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784501" frameborder="0"></iframe> Звезды, которых сгубил алкоголь.Пьяный Ефремов, насмерть сбивший человека в ДТП, сгубил сразу две жизни. Невинного водителя фургона и … свою. И он не первый артист, чью судьбу сломала пьянка

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