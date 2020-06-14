Доходы Михаила Ефремова: сколько зарабатывал артист и на кого эти деньги тратил

Михаил Ефремов не сможет в ближайшее время сниматься, выходить на сцену, гастролировать. Сбережения артиста пойдут на оплату адвокатов и обеспечение малолетних детей. Друзья Ефремова уже пообещали не оставить без финансовой поддержки несовершеннолетних наследников актера. Рассказываем, сколько зарабатывал Михаил Ефремов, который сразу после ДТП хвастался финансовым благополучием, и на кого эти деньги тратил.

Заказники

Гонорар Михаила Ефремова за выступление с его моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей. Весной артист успел до ограничений на культурно-массовые мероприятия выступить с моноспектаклем «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой». В представление входит общение с публикой, ответы на вопросы из зала. Приглашают Ефремова на различные закрытые мероприятия, заказники не редко – несколько выступлений в месяц бывают регулярно.

Спектакли

Ефремов занят в спектаклях театра «Современник», как приглашенный артист, поэтому платят ему за отработанные постановки и сумма всегда разные. К примеру, в прошлом году вышел премьерный спектакль «Дюма» - постановка Михаила Ефремова по пьесе Ивана Охлобыстина. До начала карантина в театре шло три спектакля, где артист был занят в главных ролях. В «урожайные» периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 млн. руб. в год.

Играл Михаил Ефремов и в антрепризных постановках. За выход на сцену в этих спектаклях артист получал от 300 до 500 тысяч рублей – цены выше в случае гастролей. Много ездил Ефремов с командой спектакля «Чапаев и пустота» - это его самая долгая работа в постановке. Спектаклю в этом году 20 лет и билеты на юбилейную сентябрьскую постановку в столице уже в продаже. Кем заменят Ефремова пока не ясно.

За один съемочный день артист получал 140 тысяч рублей, и за участие в постановках можно было получить еще больше. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Кино

В год у Ефремова выходит не больше трех кинопроектов. В 2020-м году это фильмы «Наши дети», «Врата Галактики» и «Конек Горбунок» (Михаил Ефремов в главной роли, его напарница - Паулина Андреева). Гонорар зависит от количества съемочных дней, режиссера и личной заинтересованности артиста, сложности проекта. Средняя цена у Ефремова – $2 тыс. (138 тыс. руб.) за съемочный день.

Недвижимость

В собственности у Михаила Ефремова просторная квартира в Плотниковом переулке (в нее вложена часть средств от продажи квартиры Олега Ефремова). Еще одна квартира в столице перешла по наследству от матери. Ефремов купил загородный дом в Подмосковье, есть у него недвижимость и неподалеку от Юрмалы. Михаил рассказывал, что ему удалось купить два дома в Латвии, благодаря гонорарам за моноспектакль: продюсер проекта Ефремова «Гражданин поэт» несколько лет не выдавал на руки артисту гонорар.

«А потом говорит: вот тут кое-что скопилось. Этого кое-что почти хватило на участок с двумя домиками, добрать пришлось совсем немного», - Ефремов всю недвижимость покупал, обходясь без кредитов. Дома и квартира приобретены во время брака с пятой женой Софьей Кругликовой и являются совместно нажитым имуществом. Именно Софье периодами удавалось сдерживать Михаила от того, чтобы щедро тратить заработки преимущественно на красивую разгульную жизнь.

Ефремов содержал бывшую жену Ксению Качалину и их общую дочь 19-летнюю Анну-МариюФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Расходы

Доходы артиста нестабильны – за один месяц он мог заработать пять миллионов рублей, а за другой – миллион. К тому же, гонорары за выступления на частных вечеринках, корпоративах, заказниках чаще всего не декларируются. Поэтому точные сумму доходов Михаила Ефремова назвать сложно, но по подсчетам его коллег средний ежемесячный заработок артиста: три миллиона рублей.

Ефремов содержал бывшую жену Ксению Качалину и их общую дочь 19-летнюю Анну-Марию. В нынешнем браке с Софьей Кругликовой у артиста трое несовершеннолетних детей – старшая дочь через год заканчивает школу. Друзья артиста уже сообщили его жене, что помогут содержать детей. Старшие сыновья Ефремова – Никита (от брака с Асей Воробьевой) и Николай (от союза с Евгенией Добровольской) давно зарабатывают сами, а отец помогал им с приобретением жилплощади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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