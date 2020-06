Скончался Йен Холм - Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

Йен Холм был одним из крупнейших британских актеров. Такая уж у этих крупнейших британских актеров судьба, что во всем мире массовая публика их знает прежде всего по небольшим ролям в блокбастерах. Одна из коллег Холма, Джуди Денч, проснулась знаменитой на всю планету, сыграв начальницу Джеймса Бонда, «М». Другая, Мэгги Смит, людям моложе сорока известна в основном как профессор МакГонагалл в «Гарри Поттере» (ну, и еще как звезда «Аббатства Даунтон»). Майкла Гэмбона обычный зритель идентифицирует прежде всего как Дамблдора, Йена МакКеллена - как Гэндальфа и Магнито, и даже покойного Алека Гиннесса - как Оби-Вана Кеноби.

Вряд ли вы видели Йена Холма в образе короля Лира (это была его коронная роль в Национальном театре; в 1999 году была сделана телеверсия спектакля, за нее он получил много британских наград и был номинирован на «Эмми»). Зато сразу поймете, о ком идет речь, если сказать, что Холм - это Бильбо Бэггинс во «Властелине колец», малахольный священник в «Пятом элементе» и андроид Эш в «Чужом» Ридли Скотта.

Йен Холм родился в 1931 году в Эссексе; его мать была медсестрой, а отец - психиатром, и одним из первых начал применять в лечении пациентов электросудорожную терапию. Свое детство он описывал как «довольно идиллическое». С юности он проявлял большой интерес к актерской игре, уехал в Лондон, окончил Королевскую академию драматического искусства и в 29 лет присоединился к только что созданной в Стратфорде-на-Эйвоне Королевской шекспировской компании (сейчас это одна из самых уважаемых театральных компаний в Англии, выпускающая в год около 20 постановок по Шекспиру и другим авторам). Там он стал одним из ведущих актеров, и в 1965-м его пригласили на телевидение играть Ричарда Третьего в сериале «Война Алой и Белой розы» по мотивам шекспировских исторических хроник.

Йен Холм в середине 60-х.Фото: EAST NEWS

В театре и на ТВ у него все складывалось отлично (в 1967-м он получил премию «Тони» за роль в «Возвращении домой» по пьесе Гарольда Пинтера). В кино признания пришлось ждать дольше. Он появлялся на экране в небольших ролях, а прорыв случился в конце 70-х, как раз после роли Эша в «Чужом» и последовавшей вскоре роли второго плана в «Огненных колесницах», спортивной драме о двух английских бегунах, соперничавших друг с другом, а потом включенных в сборную Великобритании на парижской Олимпиаде 1924 года. Фильм этот в России не известен, но считается, что Холм сыграл там одну из лучших ролей: он получил номинацию на «Оскар», а сама картина была названа Киноакадемией лучшей в 1981 году.

С Сигурни Уивер на съемках фильма "Чужой".Фото: EAST NEWS

В истории кино он остался как яркий характерный актер. Снимался у Терри Гиллиама «(«Бандиты во времени», «Бразилия»), Дэвида Кроненберга («Голый завтрак», «Экзистенция»), Стивена Содерберга («Кафка»), Мартина Скорсезе («Авиатор»). Появлялся и в размашистых голливудских хитах вроде «Послезавтра» Роланда Эммериха, и в экранизациях Шекспира («Генрих V» Кеннета Брана, «Гамлет» Франко Дзеффирелли). Но все-таки звание Командора Ордена Британской империи королева Елизавета пожаловала ему в первую очередь за театральные работы. И это даже несмотря на перерыв в 18 лет, в течение которых он почти не участвовал в постановках: в 1976-м у него неожиданно случилась сильнейшая паническая атака во время спектакля, и потом он очень долго не мог преодолеть страх сцены. Возможно, поэтому его полностью устраивала карьера исполнителя ролей второго плана - он говорил, что боится большой ответственности, и предпочитает перекладывать ее на чьи-нибудь еще плечи.

Актер в картине "Генрих V", 1989 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 2004 году Холм опубликовал автобиографию; выяснилось, что, несмотря на не особенно авантажную внешность, жизнь он прожил большим ловеласом (журналисты по аналогии с Lord of the Rings окрестили его Lord of the Flings - «властелином коротких романов»). Только официально он был в браке четыре раза, и стал отцом пятерых детей. Они, как и две последние жены, его пережили.