Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:05:10+03:00

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В Лондоне умер актёр Иэн Холм на 89 году жизни. Он извсетен своей ролью Бильбо Бэггинса в трилогии "Властелин колец", сообщает The Guardian со ссылкой на агента актёра.

- С большой грустью сообщаю, что актёр сэр Иэн Холм скончался сегодня утром в возрасте 88 лет, - сообщил агент, - Он умер в больнице в окружении семьи и сиделки.

Он также добавил, что актёр страдал от болезни Паркинсона.

- Очаровательный, добрый и безумно талантливый. Мы будем очень по нему скучать, - заключил агент актёра.

Последние дни Иэна Холма воплощены в пастельных портретах его женой, Софи де Стемпл.

Иэн Холм был награждён премией BAFTA и номинирован на премию "Оскар" за роль тренера по лёгкой атлетике Сэма Муссабини в кинокартине 1981 года "Огненные колесницы".

Иэн Холм родился в Эссексе в 1931 году. Рано осознав свою страсть к актёрскому мастерству, он отправился в Лондон, а затем стал частью Королевской Шекспировской труппы в Стретфорде.

ИСТОЧНИК KP.RU