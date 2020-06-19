В Центробанке объяснили, почему россияне стали возвращать деньги в банки

В последние недели россияне стали активно возвращать деньги в банки. Такую тенденцию подметили в ЦБ.

- Люди возвращают деньги на банковские счета. С начала июня у нас произошел некоторый рост депозитов – на 1,4%, - заявила во время пресс-конференции в пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, это положительная тенденция. В начале года все было по-другому. Народ активно снимал деньги со вкладов. Особенно активно это происходило на слухах о введении налога на депозиты миллионеров.

СКОЛЬКО СЕЙЧАС ДЕНЕГ НА ВКЛАДАХ

По данным ЦБ на 1 мая, в банках россияне держали почти 31,6 трлн рублей. При этом в ЦБ считают не только вклады, но и деньги, лежащие на текущих счетах. Их довольно много - примерно четверть накоплений не приносят никакого дохода клиентам.

Причем, как отмечали эксперты еще в прошлом году, эта доля стала расти. Одно из объяснений – ставки по вкладам уже не такие привлекательные, как раньше. Значит, большого смысла хранить деньги именно на депозитах (где часто есть ограничения по снятию) уже нет.

ПОЧЕМУ СТАЛИ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ В БАНКИ?

Ответ довольно прост. В статистику попали субсидии правительства, которые перечислялись на текущие счета граждан в банках. Прямую поддержку населению эксперты оценивали в 500 млрд рублей. Помощь семьям с детьми – 270 млрд рублей. Многие уже получили эти деньги в полном объеме. Это гипотезу подтвердили и в ЦБ.

«Рост клиентских средств во многом связан с бюджетными тратами, на что указывает сокращение объема государственных средств на депозитах на 0,5 трлн рублей. В результате бюджетных расходов средства поступают на счета конечных получателей – компаний и людей (семей с детьми, госслужащих, пенсионеров)», - говорится в аналитическом обзоре ЦБ «Финансовый пульс».

Таким образом, если все корректно посчитать, то окажется, что без учета субсидий государства народные сбережения даже снизились. 500 млрд рублей – это примерно 1,6% от общего объема вкладов. То есть часть поступивших на счета россиян денег уже потрачена. То есть, с одной стороны, денег на счетах в банках у россиян стало больше, но говорить о том, что они стали их возвращать в банки, все-таки неправильно.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Напомним, на последнем заседании совета директоров ЦБ в эту пятницу, было принято решение понизить ставку до рекордно низкого значения – до 4,5% годовых. Это приведет и к снижению стоимости кредитов, и к уменьшению доходности вкладов. В этих условиях есть вероятность, что привлекательность банковских депозитов снизится.

- Нам важно понять, что будут делать люди: предпочтут дополнительно сберегать, чтобы восстановить «подушки безопасности» или будут тратить деньги, - заявила глава ЦБ.

По ее словам, ставки все равно останутся достаточно привлекательными. Они будут выше инфляции (она сейчас 3%). Но, как считают независимые аналитики, часть денег может оказаться в других местах – в частности, на фондовом рынке. Там есть возможность получать более высокий доход. Например, с помощью индивидуального инвестиционного счета (ИИС), по которому государство платит еще и налоговый вычет со вложенных средств (13%).