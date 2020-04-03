2020-04-03T12:33:28+03:00
Экономика

Налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц: какой введут, когда и кто будет платить

Миллионерам придется отдать часть дохода государству. Но только через два с половиной года. Рассказываем, что известно про налог на вклады свыше 1 миллиона рублей для физических лиц
Евгений БЕЛЯКОВ
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Госдума приняла закон, по которому в России с 2021 года появляется новый налог - на вклады.Госдума приняла закон, по которому в России с 2021 года появляется новый налог - на вклады.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Госдума приняла закон, по которому в России с 2021 года появляется новый налог - на вклады. Его уже назвали налогом справедливости, потому что платить его будут только те, у кого на счетах больше миллиона рублей. В Минфине ответили на основные вопросы, связанные с новым налогом.

1. Как будут считать?

Начнем с главного. Если у вас меньше миллиона в банке, то можете не беспокоиться. Платить придется только богатым. Формула для расчета довольно простая. В ней всего два значения: тот самый миллион рублей и ключевая ставка Центробанка. С их помощью налоговая будет определять сумму дохода, которая не будет облагаться налогом.

Пример расчета:

К примеру, сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых. Поэтому налогом не будет облагаться доход в 60 тысяч рублей (это 6% от миллиона). А вот с дополнительных доходов государство будет забирать 13%.

- Если у вас в банке лежит 900 тысяч рублей под 7% годовых, то ваш доход за год составит 63 тысячи рублей. Значит, с трех тысяч придется заплатить 13% (390 рублей).

- Если у вас в банке 1,2 млн рублей, но сбережения вложены под 5% годовых, то вы получите в качестве процентов только 60 тысяч - и платить государству ничего не придется.

2. Тело вклада облагаться налогом не будет?

Такое опасение в первые дни возникло у некоторых граждан. Мол, 13% будут забирать со всей суммы вкладов, а не с процентов. В итоге отдельные вкладчики решили снять деньги из банков. От греха подальше. Но в правительстве пояснили, что беспокоиться не стоит.

- Сумма банковского вклада (как рублевого, так и валютного) является имуществом физического лица, а не его доходом, поэтому не может подлежать обложению налогом на доходы физических лиц в принципе, - рассказали в Минфине.

3. А что, если у меня несколько вкладов?

В законе указано, что сбережения будут суммироваться. То есть избежать уплаты налогов, разместив в разных банках по 700 - 800 тысяч рублей, не получится. Все банки будут ежегодно отправлять данные о начисленных конкретному человеку процентах по вкладам. В налоговой будут сводить все данные воедино и считать накопленную сумму дохода. А потом налоговая будет всем рассылать квитанции или выставлять счет в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько придется заплатить

По данным Минфина

По данным Минфина

4. Когда пришлют платежку?

- Данная мера не коснется процентов, полученных по вкладам в текущем, 2020 году, - подчеркнули в Минфине.

Новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года. Только с этого времени банки начнут считать, какой доход получают их вкладчики. До 1 февраля 2022 года они обязаны будут отправить всю информацию в налоговую. А ФНС в августе-сентябре разошлет всем налогоплательщикам счета. Их нужно будет оплатить до 1 декабря 2022 года. По сути, налог на вклады хоть и считается разновидностью подоходного налога, но платить мы его будем так же, как имущественные налоги: на землю, жилье и автомобили.

5. А вдруг припишут чужой доход?

Но не получится ли так, что налоговая начнет путать счета, приписывать их другим людям и собирать деньги с тех, кто на самом деле и рубля в банке не имеет?

- Посчитать никаких проблем нет, даже если ключевая ставка будет меняться. В банках этот механизм давно отлажен, - поясняет Аркадий Брызгалин. - Банки работают напрямую с налоговой уже с 2013 - 14 годов. В течение трех дней сообщают в ФНС об открытии всех счетов физлиц. Так что сбоев быть не должно.

Возможно, и так. Но человеческий фактор никто не отменял. Есть много прецедентов, когда налоговая требует заплатить налог за давно проданную машину или путает ИНН налогоплательщика и выставляет счет другому человеку с такой же фамилией и схожими инициалами. Остается надеяться, что за два с лишним года в ФНС доработают технические нюансы, чтобы система работала без сбоев.

6. Будет ли облагаться налогом кэшбек по картам?

Видов доходов, которые может получать клиент банка, сейчас много. Это и проценты по вкладам, прибыль по накопительным счетам и даже кэшбек. Как поясняется в законе, освободят от налога только текущие и накопительные счета с минимальной доходность (до 1% годовых). А кэшбек доходом считаться не может.

- Как давно постановил Арбитражный суд, кэшбек - это не доход, а скидка, поэтому платить с него налоги не нужно, - объясняет Аркадий Брызгалин.

КСТАТИ

Хорошая прибавка к бюджету

По подсчетам экспертов, вкладчиков-миллионеров в стране около миллиона. А некоторые держат на счетах в крупных банках миллиарды. И с этого пассивного дохода не платят проценты.

- По сути, налог на вклады - это косвенное повышение подоходного налога для богатых, - говорит Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право».

В Минфине давно пытались создать систему, при которой можно было бы сделать систему НДФЛ более справедливой. То есть, чтобы богатые платили больше, а бедные - меньше. Но классический путь - прогрессивная шкала подоходного налога - многим казался слишком топорным. Во-первых, он бы стимулировал уход высоких зарплат в тень. Во-вторых, богатые люди смогли бы найти лазейки, чтобы его не платить.

По примерным расчетам экспертов, налог на вклады может принести в бюджет около 110 млрд рублей в год. Плюс еще 40 млрд рублей государство получит от повышения налогов на государственные и корпоративные облигации. Это коснется всех частных инвесторов, которые держат деньги в этих ценных бумагах.

СПРАВКА «КП»

По данным ЦБ, сейчас на вкладах в банках граждане держат 31 трлн рублей. Из них примерно 18 трлн рублей лежат на счетах, где есть больше миллиона рублей. Другими словами, больше 60% сбережений в стране принадлежат менее чем 1% вкладчиков. При этом, по данным Национального агентства финансовых исследований, у 63% россиян вообще нет никаких сбережений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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