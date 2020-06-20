Люди будущего освоят секс на расстоянии

Сексуальное поведение переживает новую революцию. Энтузиасты уверены, что для размножения секс людям больше не нужен: дети теперь зачинаются в пробирке. У Homo Sapiens, как у биологического вида, произошла трансформация секса из способа размножения в способ развлечения. Поэтому самую консервативную отрасль человеческих отношений (со времен Камасутры люди ничего нового так и не придумали) ждут большие перемены. Каким будет секс после пандемии? Об этом спорили эксперты во время брифинга «Секс будущего: чего от него ждать?».

Секс – это уже не только наука страсти нежной, но и высокотехнологичный процесс, считает футуролог и писатель Алексей Турчин. Он начиная от знакомства через приложения и заканчивая любовной близостью, когда на помощь современным ромео и джульеттам все чаще приходят сексуальные гаджеты. Используя технологию теледильдонику сладострастники подключают игрушки для секса к Wi-Fi, при этом, орудие наслаждений будет при вас (например вибратор), а партнер может ей управлять, находясь хоть на другом континенте.

По мнению футуролога во время пандемии для многих пар, разлученных километрами и границами, новые технологии управления секс-гаджетами на расстоянии стали не просто альтернативой сексу, а стали новым сексом. В американской Силиконовой долине – бум стартапов на тему высокотехнологичных приспособлений для секса. Например, виртуальные очки, которые способны накладывать на реальную женщину крутой виртуальный образ. Секс теперь можно отнести к новой отрасли науки и техники.

- Я уверен, что в ближайшие 10 – 20 лет появятся очень неплохие роботы для секса , - фантазирует футуролог. - Понятно, что будущее за искусственным интеллектом, который будет развиваться через взаимодействие с человеком. Илон Маск делает проект, связанный с нейроимплантами, которые можно будет использовать для усиления переживаний. Кроме того, эротика проникнет в виртуальные игры и скоро можно будет крутить романы с виртуальными персонажами. Но, в конце концов, в более отдаленном будущем сознание человека будет загружено на компьютер. И тогда взаимодействие сознаний будет происходить с более глубокой степенью проникновения и это будет уже не секс тел, а секс умов. То, что мы сейчас имеем – куклы – они очень неэстетичные и примитивные, а в виртуальном партнере будет привлекательна его интеллектуальная часть, это будет больше, чем просто кукла. Это будет полноценный фем-бот, идеальная женщина. В такого партнера можно будет влюбиться, как это было в фильме «Она»

Параллельно с технологиями в сексе, греховодники не сидят сложа руки и возводят то, что раньше называли распутством, в статус новой этики. Называется это красиво – полиамория! Здесь отношения не ограничены парой, а с кем, как и когда люди в этих полиаморных отношениях встречаются и занимаются сексом – оговаривается отдельно. Очень удобно - и дегтем ворота никто не намажет и в партком не пожалуется.

Однако сексологи не столь воодушевлены перспективой перехода секса из плоти в виртуал.

- Виртуальный секс можно рассматривать, как способ зависимости. Особенно, если речь идет о людях, у которых никогда не было реального секса. Здоровому человеку с реальной сексуальной жизнью, у которого сформировался определенный поведенческий стереотип, виртуальный секс время от времени не повредит, но если сексуальность не реализована, то длительный период виртуальных отношений может затруднить возвращение к реальному сексу, - уверена врач, психолог и сексолог Анна Федорова.

Сейчас, когда с темы секса сняты все запреты и ограничения, сексуальная активность считается чуть ли не обязанностью, завышенные сексуальные ожидания приводят к большому числу стрессов, считает сексолог. И оборотной стороной вседозволенности становится асексуальность – полное отсутствие полового влечения к кому бы то ни было. Что тут скажешь? О времена! О нравы!

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