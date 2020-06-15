США уходят из большого секса: треть молодых мужчин за последний год не знали радостей плотской любви

Западные ученые в замешательстве. Опубликованы данные, согласно которым в Америке зафиксировано падение сексуальной активности у молодежи. Исследования показали, что в США у трети мужчин в возрасте от 18 до 25 лет и у почти 20 процентов женщин того же возраста за последний год не было секса. В начале века эти цифры были значительно меньше. Все это очень похоже на обратную сексуальную революцию. И теперь на Западе выдвигаются теории, почему молодежь теряет интерес к интимным отношениям.

Старший возраст: секс раз в неделю, женщины вернее мужчин

На самом деле исследования походило и в других возрастных категориях. В нем принимали участие 4291 мужчину и 5213 женщин. Выяснилось, что в возрасте от 25 до 34 лет и от 35 до 44 лет картина примерно одинаковая, и вполне укладывается в традиционные представления.

Выводы по этим возрастным категориям получились такими:

- Примерно половина прошедших тестирование (46,7% мужчин и 53,3% женщин) признались, что секс у них бывает раз в неделю и чаще.

- С верностью получилось интереснее: только 57,5% мужчин указали, что у них один сексуальный партнер. У женщин такой показатель выше - 74,2%.

- Три и более сексуальных партнера обнаружилось у 14,5% мужчин и 7,1% женщин.

Тут что все более-менее понятно и объяснимо. Но это поколение старше 25 лет. А вот результаты в категории «от 18 и старше» очень озадачили ученых.

От 18 и старше: девушки чаще занимаются сексом

Прежде всего выяснилось, что у 30,9% молодых мужчин в США в возрасте от 18 до 24 лет нет секса. У девушек этого возраста картина другая: 19,1% признались, что за последний год у них не было интимных отношений. Но все равно, это очень много по сравнению с более ранними исследованиями.

Ученые, люди видимо более старшего поколения, вспомнили свою молодость, удивились таким низким цифрам и подняли статистику. И выяснилось, что в США молодежь все менее сексуально активна. Лишь 6,3% американцев, родившихся в 1965–1969 годах, сообщили, что не имели половых партнеров после 18 лет. А вот среди тех, кто родился в 1990–1994 годах эта доля достигла 15,2%.

Еще один вывод из архивов оказался очень красноречивым. Оказалось, что в начале 2010-х годов взрослые в США (в категории ≥18 лет) имели сексуальные контакты примерно в 9 раз реже в год по сравнению с концом 1990-х годов.

Такая же тенденция наблюдается и в Западной Европе. Авторы исследования во всяком случае ссылаются на финнов и англичан.

Цифры оказались настолько интересным, что ученые стали копать дальше.

Геи, лесбиянки или бисексуалы чаще заявляли о большом количестве партнеров

Итак, о чем говорит тот факт, что почти треть молодых мужчин в США остались без секса:

- Молодые девушки чаще занимаются сексом, чем молодые мужчины. С кем? – На этот самый, пожалуй, важный вопрос прямого ответа в исследовании нет.

- Студенты, согласно, опросам в США, значительно реже занимаются сексом, чем их сверстники и сверстницы, не получающие высшее образование. В Америке рождается стереотип студентка – это чаще всего «синий чулок».

- У людей с хорошими доходами секс в Западном мире случается чаще, чем у необеспеченных.

- У более чем 20 процентов мужчин в этом возрасте (18-24 года) было три и больше сексуальных партнера за последний год. Та же картина у 12 процентов девушек.

- Чернокожие мужчины и мужчины и женщины, идентифицирующие себя как геи, лесбиянки или бисексуалы, чаще сообщали о трех или более сексуальных партнерах. То есть у этих ребят и девчат все наоборот более активно на сексуальном фронте.

Во всем виноват прогресс

Само собой ученые задумались не только куда катится Америка без секса, но и почему она решила двигаться в этом направлении. Авторы исследования выдвигают несколько гипотез.

- Стресс и возросший ритм жизни не оставляют времени на секс и интимные отношения. Это самое популярное объяснение. Но вряд ли цифры были бы столь красноречивыми без других факторов.

- Онлайн-развлечения становятся все более распространенными. Ученые говорят не только о порно, ставшим с развитием технологий и интернета более доступным. Речь, прежде всего, идет об все более популярных онлайн-кинотеатрах и компьютерных играх. У молодых людей и девушек все больше выбор развлечений, и Амур, похоже, проигрывает в этой битве за зрителей и участников.

- Изменившиеся общественные нормы. Раньше действительно было не круто оставаться долгое время без пары. Теперь друзья, знакомые и родственники, кажется, перестали приставать к одиноким людям с вопросам: «Когда ты женишься?».

- Распространение смартфонов и гаджетов. Ученые говорят, что чаты, мессенджеры и прочее виртуальное общение, нарушили навыки общения в реале. Знакомится лично, кажется, стало намного сложнее.

В любом случае, ученые свое дело сделали – цифры назвали. Вопрос, как на них будет реагировать общество.