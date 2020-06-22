Анекдоты: Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок
- Моя невеста - дура набитая. За три дня до свадьбы случайно оставил у нее телефон с незапароленными контактами, а там номера целой кучи девчонок, а она не то что скандала, шума даже не подняла.
- А ты сколько зарабатываешь?
- Полмиллиона рублей в месяц.
- Не, она у тебя не дура.
* * *
Спрашиваю мужа: «Где второй носок?» Ответ убил:
- Носки - это тебе не лебеди! Они до смерти парами не живут...
* * *
- Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов в моих жилах течет твоя кровь!
- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти.
* * *
Сидит психиатр в пустом кабинете и говорит:
- Итак, расскажите, с какого времени у вас появились эти видения?
* * *
- У вас явные психические расстройства, батенька.
- Это, доктор, для вас расстройства, а для меня - радости!
* * *
- Согласна ли ты собирать его носки по квартире, встречать в пятницу пьяным в хлам среди ночи, отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть с ним футбол, терпеть его друзей и вывозить все хозяйство по дому?
Согласен ли ты отдавать ей всю зарплату, помнить все даты, регулярно дарить ей цветы-подарки, любить тещу, не пить, не гулять и ежедневно исполнять супружеский долг? - так надо спрашивать! А то - «в горести, радости...», хрень всякую батюшка бормочет…
ИСТОЧНИК KP.RU