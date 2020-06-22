Анекдоты: Завещаю свое тело науке. Чтобы ученые будущего знали, как выглядели люди без татуировок

- Моя невеста - дура набитая. За три дня до свадьбы случайно оставил у нее телефон с незапароленными контактами, а там номера целой кучи девчонок, а она не то что скандала, шума даже не подняла.

- А ты сколько зарабатываешь?

- Полмиллиона рублей в месяц.

- Не, она у тебя не дура.

* * *

Спрашиваю мужа: «Где второй носок?» Ответ убил:

- Носки - это тебе не лебеди! Они до смерти парами не живут...

* * *

- Почему ты не хочешь купить мне квартиру? В конце концов в моих жилах течет твоя кровь!

- Больной, отстаньте от донора, дайте ему спокойно уйти.

* * *

Сидит психиатр в пустом кабинете и говорит:

- Итак, расскажите, с какого времени у вас появились эти видения?

* * *

- У вас явные психические расстройства, батенька.

- Это, доктор, для вас расстройства, а для меня - радости!

* * *

- Согласна ли ты собирать его носки по квартире, встречать в пятницу пьяным в хлам среди ночи, отпускать на рыбалку с ночевкой, смотреть с ним футбол, терпеть его друзей и вывозить все хозяйство по дому?

Согласен ли ты отдавать ей всю зарплату, помнить все даты, регулярно дарить ей цветы-подарки, любить тещу, не пить, не гулять и ежедневно исполнять супружеский долг? - так надо спрашивать! А то - «в горести, радости...», хрень всякую батюшка бормочет…