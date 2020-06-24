Знамя Победы на Красной площади и “Кинжалы” в небе: впечатляющие фото парада в Москве

Этот парад мы ждали долго. 75-летие Великой Победы страна готовилась отметить грандиозным шествием, в котором бы отдали дань уважения, памяти воинам-победителям. И вопреки всем сложностям в мире оно все-таки состоялось.

Знаменные группы батальона почетного караула Преображенского полка выносят на Красную площадь копию Знамени Победы и Государственный флаг РФ. Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Торжество прошло в тот же день, что и самый главный, самый долгожданный, радостный парад Победы -1945 года. Шаги солдат по брусчатке Красной площади будто эхом отдавались сквозь года.

24 июня 1945 года, советские солдаты с опущенными немецкими знаменами во время Парада Победы после окончания Великой Отечественной войны. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

- Ровно 75 лет назад в ознаменование окончания Великой Отечественной войны здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженные знамёна и штандарты нацистов как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя бился за Родину, кто с Победой вернулся домой, и миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений, - с такими словами президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших.

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную.Фото: REUTERS

Перед началом Парада президент лично пожал руки главным гостям - ветеранам.

Комфорту ветеранов Победы было уделено особое внимание.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего на трибунах за парадом наблюдали 2328 гостей. Заранее была нанесена специальная разметка, чтобы обозначить дистанцию: про безопасносность и заботу о здоровье никто не забывает.

Ветераны на трибуне для почетных гостей.Фото: REUTERS

Среди гостей парада в Москве в этом году - множество иностранных лидеров. За шествием парадных расчетов вместе с Владимиром Путиным наблюдали президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Президент Узбекситана Шавкат Мирзиеев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) на Красной площади. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Принимал парад Сергей Шойгу. Перед началом парада министр обороны РФ по личной традиции перекрестился под Спасской башней.

Главнокомандующий сухопутными войсками РФ Олег Салюков перед началом парада. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открыли парад исторические роты. Как в 1945-м, по Красной площади пронесли штандарты фронтов и 150 боевых знамен армий, дивизий, полков. Звучали те же военные марши.

Военные музыканты промаршировали одними из первых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вслед за почетными караулами различных видов войск, военных училищ и академий, представители других силовых ведомств, прошла также рота народного ополчения, казаков, а также парадные расчеты иностранных государств.

Более сотни казаков Кубанского казачьего войска приняли участие в Параде Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Впервые в параде Победы принимают участие наследники героической шестой роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ. 20 лет назад рота десантников в Аргунском ущелье Чечни встала на пути тысяч боевиков. По Красной площади военнослужащие полка прошли в парадном строю в современной экипировке «Ратник» и вооруженные новейшими автоматами АК-12.

Наследники героических традиций Псковской гвардейской дивизии ВДВ. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Своих представителей для участия в параде прислали страны бывшего Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По брусчатке прошли также военные из Китая, Монголии и Сербии.

Военнослужащие из Армении вышагивают маршем по брусчатке Красной площади.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайские военнослужащие продемонстрировали безупречную выправку и слаженность.Фото: REUTERS

Особое внимание приковывают к себе девушки - от красавиц в погонах глаз не оторвать. Вот что значит обезоруживающая красота! Девушки прошли по площади под звуки "Катюши". Женские расчеты принимают участие в парадах на Красной площади с 2016 года. И это более чем справедливо: 93 женщины за годы войны стали героями Советского Союза.

Девушки чеканили шаг под звуки "Катюши".Фото: REUTERS

Всего по Красной площади прошли более 40 пеших расчетов, более 13 тысяч человек.

Всего по Красной площади прошли более 13 тысяч военнослужащих.Фото: REUTERS

Механизированную колонну по традиции открывает Т-34 - главный советский танк Великой Отечественной. По площади прошел целый батальон легендарных танков и семь самоходных артиллерийских установок СУ-100.

Легендарное оружие Победы - танки Т-34.Фото: REUTERS

Перед гостями парада проехали и семь самоходных артиллерийских установок СУ-100. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Следом за историческими машинами по брусчатке едет современная техника. 24 образца показали впервые.

Грозная бронетехника на Красной площади.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди них - модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» с новыми малогабаритными ракетами, разработанными специально для уничтожения беспилотных летательных аппаратов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс ЗРПК "Панцирь-СМ" во время парада. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Завершила парад по традиции воздушная часть. 75 самолетов и вертолетов - лучшие российские истребители и штурмовики, стратегические бомбардировщики и самолеты-заправщики.

Одним из самых долгожданных стал МиГ-31 с новейшей и уникальной гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия Миг-31 продемонстрировал гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А завершили парад Су-25: штурмовики украсили небо цветами российского флага.

Штурмовики Су-25 расчертили небо над Красной площадью цветами российского триколора.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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