Видео парада Победы 24 июня 2020 года в Москве: Новейшее вооружение и флаг России над Красной площадью
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошёл 24 июня, как и парад в 1945 году.
Перед началом Парада президент Владимир Путин лично пожал руки главным гостям - ветеранам. В своей речи президент поздравил всех россиян с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отметив, что парад 1945 года "навсегда остался в истории, как торжество жизни над смертью".
Выступление Владимира Путина на параде Победы - 2020.
Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков, а принял Парад глава Минобороны Сергей Шойгу. Перед началом парада он перекрестился под Спасской башней.
Министр обороны приветствует войска.
Открыли парад исторические роты. Вслед за почетными караулами различных видов войск, военных училищ и академий, представителями других силовых ведомств, прошла рота народного ополчения, казаков, а также парадные расчёты иностранных государств. Впервые в параде Победы приняли участие наследники героической шестой роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ.
Пешая часть парада Победы - 2020.
Женские расчёт, принимающие участие в парадах Победы с 2016 года, прошли по Красной площади под звуки "Катюши". В Великой Отечественной войне 93 женщины стали героями Советского Союза.
Женщины-военные принимают участие в Параде на Красной Площади.
В трансляции парада Победы зрители могли увидеть, как камера пролетела через дуло танка и показала боевую машину изнутри.
Видео пролета камеры через ствол в башню танка во время парада.
В этом году механизированную колонну возглавил танк Т-34 времен Великой Отечественной войны.
Военная техника на параде Победы - 2020.
Завершила парад воздушная часть. В небо поднялись 75 самолетов и вертолетов, а штурмовики Су-25 украсили небо цветами российского флага.
Воздушная часть парада Победы - 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU