Белоруссия теперь - «советская мечта» снаружи и бурлящий Майдан изнутри

БЛЕСК И ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ТИШИНА

Перед выборами президента, назначенными на 9 августа, Белоруссия выглядит как рядовой после гауптвахты.

Чистенькой и молчаливой.

Тут солнечно, тепло, подстрижено, покрашено и мило. Такси - 3 рубля. Минералка – рубль. Соль – 50 копеек... (курс белорусского рубля к российскому 1 к 29)

В общем все, о чем мечтает советский человек...

От белорусской власти у него эстетический оргазм. От самих слов:

Александр Григорьевич Лукашенко. КГБ. Крепкая рука.

Железный порядок. Мир. Покой. Средняя зарплата – 500 долларов (и пусть в России она больше — $780, но иди в нищей русской глубине такую поищи!)

И категорически не может понять советский человек – чего белорусам против Батьки протестовать?

Хотя и тут Лукашенко навел порядок. Попытка несогласных аплодировать на улицах, жестко пресечена...

Претенденты в президенты дисциплинированно ждут своей участи. Двое уже в тюрьме. Остальные на свободе. Пока.

И тишина. Над чем с удовольствием подтрунивают провластные эксперты.

- Из блогера Сергея Тихоновского (на чьей даче с третьей попытки за диваном найдены 900 тысяч долларов, - ред.) лепили образ белорусского Емельяна Пугачева, - говорит эксперт при Госсекретариате Совбеза Белоруссии Александр Шпаковский - В комментариях под его видеороликами митинговали несколько сотен тысяч человек. Тихановский в интервью российской прессе даже пообещал партизанскую войну, если с ним что-то произойдет... И что? Народного героя задерживает наряд обычных милиционеров. Месяц сидит блогер. И где его сотни тысяч разъяренных сторонников?! Тоже сидят. Тихо.

- Лукашенко абсолютно спокоен, - говорил мне провластный эксперт. - Он какие только выборы не проходил...

А я слушал Шпаковского и думал. Что-то не то...

«УСАТЫЙ ТАРАКАН»? «САША 3%»?

В Бресте Лукашенко встретился с местными оппозиционерами и выдал на русский слух загадочную речь.

- Это вы «Саша 3%» написали на майках? – спросил их президент.

Угрюмое молчание.

- Но вы хоть верите в то, что у действующего президента рейтинг 3%?! – с обидой сказал Лукашенко. - Не надо нас дергать и оскорблять: «Усатый таракан»... Я пока действующий президент, я никого из вас не оскорбил...

Лукашенко выглядел странно.

Нервно. Чуть испуганно. Да и свое прозвище, шепотом ходящее по кухням, произнес прилюдно, заставив схватится за голову политтехнологов: «Зачем?!»

Он словно увещевал неразумное дитя – ну что ж ты на родного Батьку-то хвост то поднял... С недоумением: как же так!

И это совершенно не вязалось ни с сонным Минском, ни с его «помярковным» (покладистым) послушанием.

И самое странное - я третий день не мог найти сторонников Батьки... Ни одного!

Раньше – только заговоришь о США или Украине и все - собеседник поплыл. Дескать, да. И правда. Этот майдан... (с ужасом) Эта оппозиция... (брезгливо). Пусть уж лучше Батька.

Перед выборами президента, назначенными на 9 августа, Белоруссия выглядит как рядовой после гауптвахты. Фото: EPA/ТАСС

Но в 2020-м прием не сработал. Беларусы вдруг плюнули на геополитику с ее вечными спорами - на Запад или Восток? И как сговорились – все о себе. Мол, нет развития, зарплаты маленькие, люди бегут в Европу и Россию.

- А зачем нам Лукашенко? Вот зачем? – говорил мне минский знакомый. - Ничего в стране не меняется. Хороший может мужик, Григорьевич, но он застрял в своем колхозе, да и вообще - в прошлом веке! Несет по телевизору ахинею, которая почему-то так нравится русским. А жизнь все та же! Устали от него, понимаешь?

Да и как он мог так при пандемии с нами поступить?!

- Да как?! – не понимаю. Белорусский метод популярен даже у российских ковидо-скептиков – Батька не стал мучить народ карантином, не побоялся. Мужик!

- Да он бросил народ – сами спасайтесь, – почему-то возмущаются в Белоруссии. - От Лукашенко ждали решительных мер, чтобы спасти людей, а он просто отошел в сторону.

- А если бы он вас, капризных белорусов, закрыл на карантин, вы бы кричали – что кушать нечего, – ворчу...

В сердцах. Потому что произошел тут со мной один случай.

МАСТЕРСКАЯ РЕВОЛЮЦИИ

Беларусь похожа на айсберг – верх красиво сверкает, что внизу –черт разберет.

Хотя уже ясно - интернет-революция.

Вот, к примеру, один из новых телеграмм-каналов – «97 процентов» за сутки собрал 20 тысяч подписчиков, 200 сообщений в минуту.

«Предлагаю моргать светом в квартирах. Представляете в 23-00 треть окон Минска будет моргать.» - радостно пишет один.

«Когда разносим листовки, использовать перчатки, чтобы не было отпечатков пальцев», – советует другой.

«Каждый день в 22.45 все выходим на балконы и включаем фонарики!!! В знак солидарности с задержанными».

«А давайте встанем в очередь к автозакам и сами туда будем лезть. Так мы парализуем работу милиции!».

«Даже если придется развалить пол Минска, лишь Лукашенко ушел. Потом всей страной восстановим, и еще много нового построим на радостях!».

Интернет был настолько абсолютно, безнадежно, окончательно (и давно) захвачен диванными бойцами противников Батьки, что оттуда решительно вышвырнуты все сторонники Лукашенко. Говорить что-то за президента там хуже каминг-аута.

А однажды, в виртуальной мастерской революции, где одни планировали баррикады, другие рисовали листовки, третьи рассылали письма омоновцам, появился, актер «Камеди-Клаба» и оппозиционер Андрей Скороход. На видео он... плакал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787056" frameborder="0"></iframe> Актер «Камеди-Клаба» Андрей Скороход рассказал о "косых взгялдах" на его мать.

«На мою мать в Старых Дорогах косо смотрят. – говорил он в слезах. - Она мне об этом сказала. Я прошу принести моей маме цветы вместо косых взглядов. Потому что скоро наступит новое время, ребята, и вам будет стыдно. А мне за мои слезы не стыдно. Понятно?»

Революционеры не раздумывая сказали: «Невопрос, Андрей. Будут маме цветы.»

Но кто-то спросил: «А чего люди смотрят косо на маму Скорохода»?

- За Лукашенко она...

ПОЛНОЕ ЧИПОЛЛИНО

Интернет пытается прорваться на улицу. В одном их телеграмм-каналов мелькнуло – а давайте постоим в очереди у магазина национальных сувениров на проспекте Машерова 18.

Пытаясь обогнать автозаки (белорусские спецслужбы тоже читают телеграм), бегу на границу между он-лайном и оф-лайном.

Интернет пытается прорваться на улицу. В одном их телеграмм-каналов мелькнуло – а давайте постоим в очереди у магазина национальных сувениров на проспекте Машерова 18. Фото: Владимир ВОЛОШИН

Стоит мирная очередь, человек десять. В магазине продавец очень медленно. Специально медленно. Креативно медленно. Что-то продает. Очередь уже 15 человек. Молчат. Напряженно смотрят на дорогу.

Рядом пара фотографов. Тоже ждут.

Машины изредка сигналят. Тишайший белорусский протест.

И тут плавно подъезжает (на фото) темно-зеленый автозак. Высыпается ОМОН, очередь закидывают как мячики. Плавно отъезжает.

15 секунд работы.

И тут плавно подъезжает темно-зеленый автозак. Высыпается ОМОН, очередь закидывают как мячики. Плавно отъезжает. Фото: Владимир ВОЛОШИН

- Бежим, – закричал мой сосед (мы снимали издали). Проспект прочесывали люди в гражданском. И тут встаю как вкопанный.

Улица взорвалась гудками. Машины стояли на светофоре у автозака. Не двигались. И зло гудели на автозак, прижав того к обочине...

- Чиполлино какое-то, – смеялись прохожие. – Это ж надо, арестовали очередь!

И все-таки, выехав из Минска, я мгновенно, в городке Фаниполь нашел сторонника Лукашенко.

Того самого, старинного образца – 2010 года... Сидит мужичок на скамеечке.

И говорит про нашу идею славянскую. Вечную.

Что голосуй не голосуй, ничего не изменится. Что не жили хорошо, и начинать нечего. Что ничего не будет, что так, что эдак. Что баловство глупое, никчемное - эта демократия. Что пусть и Лукашенко. Мы его хоть знаем. А любые резкие перемены – зло.

- Одно только хочу, - вдруг сказал фанипольский человек. - Чтоб подсчитали честно.

- Честно?! Зачем? – вздрогнул я от такой ереси. - Все равно же ничего не изменится...

Белорус подумал. И вздохнул.

- А все равно. По-людски хотелось бы.

Белоруссия теперь - «советская мечта» снаружи и бурлящий Майдан изнутриФото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО

"Сегодня мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет... Такие фейки будут постоянно. И нам надо с этим жить и бороться. Кстати, это подбрасывается структурами из России. Это не наше. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили.

Кукловоды и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече. Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела..."

ОТВЕЧЕНО

Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ

«Можно ответить однозначно, что Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы. Тем более у нашего союзника — Белоруссии.»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786240" frameborder="0"></iframe> "Всех не арестуешь": Местный житель рассказал о живой цепи в Минске.

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