В Белоруссии «копают» под кандидата в президенты

Похоже, Александр Лукашенко близок к раскрытию «заговора банкиров», о котором не устает говорить весь последний месяц. 9 августа в Белоруссии должны состояться выборы президента, на высшую должность претендует на только Батька, но и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико, который покинул этот пост ради участия в выборах. И, вот ведь совпадение, - и у банка (который принадлежит российскому «Газпрому»), и у самого бизнесмена тут же начались проблемы.

В конце прошлой недели в «Белгазпромбанк» нагрянули силовики с обысками, были задержаны 15 человек, в том числе – из топ-менеджмента. Белорусские власти заявляют, что уголовное расследование идет сразу по нескольким статьям - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов... «Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото», - заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. А уже в понедельник Центробанк страны ввел в «Белгазпробанке» внешнее управление – «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов». «Акционеры ОАО «Белгазпромбанк» намерены добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», - скрипя зубами отреагировали в «Газпроме».

Между тем, Александр Лукашенко, понимая, как все это выглядит со стороны (а выглядит это как политическое преследование), спешит успокоить. Дескать, никакой политики, мы эту «шайку-лейку» разрабатывали с 2016 года, а Бабарико, почуяв, что пахнет жареным, и пошел в политику – чтобы избежать сурового возмездия.

Сам банкир, которому подпольная социология (другой в Белоруссии сейчас нет) отдает победу едва ли не в первом туре, тоже убедителен в своем недоумении – внеплановая проверка только в январе была и не выявила никаких нарушений. И вообще, мол, я человек богатый, имею средства и на дома и на машины.

Но для Александра Григорьевича прищучить просто банкира – это слишком просто. За пару месяцев до выборов нужен размах, какого страна еще не видела: не просто «заговор банкиров», а «международный заговор банкиров».

«За всей этой историей стоит что-то большее чем просто финансовые дела Бабарико и его коллег. Очевидно, что дело идет к обнародованию куда более серьезных фактов по куда более серьезным категориям. Например, по факту вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела», - готовит своего зрителя к срыванию покровов государственное ТВ. Нетрудно догадаться, что виноватой вновь окажется Россия. Вряд ли Лукашенко обвинит Кремль напрямую, скорее всего достанется российскому олигархату, который спит и видит, как бы захватит белорусские активы, поставив своего президента. Бабарико же пока в рамках расследования «дворцового переворота» никакого статуса не имеет.