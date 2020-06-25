Читай и слушай по главам: ЛитРес запускает новый формат литературных сериалов

Группа компаний «ЛитРес», лидер рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, запускает новых формат контента — литературные сериалы, которые можно как читать, так и слушать, в зависимости от предпочтений пользователя. 22 июня в сервисе ЛитРес прошла премьера первого проекта «Будем как боги», созданного в рамках этого направления популярным российскими автором и сценаристом Олегом Роем. 29 июня состоится запуск сериала от Антона Чижа и Команды «Трое в карантине». Литературные сериалы, написанные специально для ЛитРес, будут еженедельно выходить одновременно в электронной и аудиоверсии на сайте litres.ru и в мобильных приложениях «ЛитРес» и «ЛитРес: Слушай!». Сериал Олега Роя будет также доступен пользователям MyBook, крупнейшего книжного сервиса по подписке. Аудиоверсии произведений созданы в рамках проекта ЛитРес: Чтец.

Книжные сериалы — формат, набирающий популярность у читателей. Они позволяют окунуться в произведение, получая продолжение по главам, и отслеживать ход сюжета так же, как и при привычном просмотре. Совместный проект группы компаний «ЛитРес», Олега Роя и Антона Чижа — это первые в России сериалы, которые можно как слушать в аудио, так и читать в электронном формате. Пользователи смогут познакомиться с новыми произведениями писателей эксклюзивно — сериалы созданы специально для сервисов ЛитРес.

«Являясь лидером рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, ЛитРес совместно с крупнейшими российскими издательствами в начале весны разработал и внедрил стратегию поддержи читательского спроса и авторов в период пандемии. Часть новинок популярных писателей сейчас выходит на сайте и в мобильных приложениях сервисов группы компаний до выхода печатной версии. Кроме того, для почти 30-ти миллионной аудитории ЛитРес и MyBook были реализованы такие масштабные проекты как«Постэпидемия», объединивший ведущих российских фантастов — Сергея Лукьяненко, Вадима Панова и многих других. Сериалы от Олега Роя и Антона Чижа — это наш следующий шаг в развитии темы эксклюзивного контента: они создаются специально для аудитории «ЛитРес» и будут одновременно выходить в электронном и аудиоформатах, такого пока нет ни у кого на рынке», — комментирует Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».

Сериал «Будем как боги» от Олега Роя

Олег Рой — популярный российский писатель, сценарист, продюсер и член жюри нового сезона крупной литературной премии «Электронная буква». Он — автор таких бестселлеров как «Три цвета любви», «Двойная жизнь» и многих других книг.

Литературный сериал «Будем как боги», который выходит в сервисах ЛитРес и MyBook, — апокалиптический роман-катастрофа. В основе сюжета лежат современные, реально существующие технологии и человеческие амбиции, способные привести к непоправимым последствиям для всего человечества. Сериал рассказывает о том, как ложные ценности, богатства и блага этого мира в один момент могут стать ничем, уступив только одному желанию — желанию выжить. Роман является сиквелом известной дилогии Олега Роя «Страх» и будет состоять из трех частей: «Алхимик», «Некромант» и «Американские боги».

«Я рад принять участие в проекте ЛитРес, поскольку сам формат «книжные сериалы» мне интересен уже давно. С одной стороны, это хорошо забытое старое, когда читатели с культурным трепетом ожидали выход новой главы интересного романа. С другой, обновленная версия, поскольку современный читатель не привык ждать — в наше скоростное время надо очень сильно постараться, чтобы вызвать интерес, сохранить тайну, чтобы человек захотел вернуться и продолжить этот путь с героем, —комментирует сотрудничество Олег Рой. — Что способно изменить человечество? Как быть богом в погибающем мире? Можно ли все повернуть вспять и спасти мир? Я думаю, эта история объединит многих людей, каждый найдет в ней себя и ту правду, которую ищет и, быть может, именно это и изменит многое, как в мире, так и в самом человеке».

Сюжет нового произведения Олега Роя строится вокруг истории о Гарри Фишере и его друзьях из таинственной организации «Стигма-три», отправившихся в круиз по Карибскому морю. Они — богатые, преуспевающие и знаменитые. У них есть власть, деньги, слава, богатства и возможности, но их амбиции выходят далеко за рамки привычных благ человечества. Вседозволенность и подмена ценностей приводит к тому, что они начинают мнить себя богами, способными изменить человечество. Неожиданным результатом масштабного проекта Гарри Фишера становится смертоносный вирус, не поддающийся лечению и уносящий миллионы жизней по всей планете. Власть, деньги, влияние —всё теряет свою ценность на фоне разворачивающегося конца света.

Сериал «Трое в карантине» от Антона Чижа и Команды

Антон Чиж — мастер современной прозы, автор популярных ретро-детективов о сыщике Родионе Ванзарове и один из самых загадочных современных российских писателей. Среди известных книг автора — «Безжалостный Орфей», «Формула преступления», «Смерть мужьям!».

«Трое в карантине» — детективный сериал о подругах, попадающих в невероятные авантюрные истории во время эпидемии, от трио — Антона Чижа, который является куратором всего произведения, Евгения Ветрова и Марты Яскол. Он будет состоять из нескольких частей: «Пульчинелла», «Не совершай ошибку» и главы «Маленькая трагедия». Сами авторы описывают этот проект как «незатейливое чтение для всех желающих отвлечься от суровой действительности».

«Любите детективные сериалы? Я тоже далеко не все. А знаете, какой сериал самый лучший? Тот, что показывают в ваших фантазиях. Я, Антон Чиж и мои авторы, Марта Яскол и Евгения Ветрова, как-то раз, совсем недавно, сели на удаленке, и решила написать нечто новое, чего никогда не было. И мы это сделали. Конец стори-сериала пока неизвестен никому, даже нам. Если героини понравятся – шоу будет продолжаться!», — рассказывает автор.

Первая часть «Пульчинелла», созданная самим Антоном Чижом, рассказывает о приключениях Варвары, правнучки знаменитого детектива из произведений автора Родиона Ванзарова, волей случая оказавшейся в небольшой гостинице на окраине Венеции в период вспышки пандемии. На окнах нет штор, а перебои в работе сотовой связи и телевидения портье объясняет техническими неполадками. На протяжение нескольких дней она оказывается свидетельницей жестоких убийств молодых женщин в доме напротив, а полиция странным образом бездействует и только грозит выписать штраф за ложный вызов. Что происходит в окне напротив? И сможет ли она разгадать эту загадку?

Эксклюзивная премьера сериала от Олега Роя состоится на сайте litres.ru, в мобильных приложениях «ЛитРес» и «ЛитРес Слушай» уже 22 июня. «Будем как боги» Олега Роя также будет доступна в крупнейшем книжном сервисе по подписке MyBook. Сериал от Антона Чижа будет доступен на сайте litres.ru, в мобильных приложениях «ЛитРес» и «ЛитРес Слушай» с 29 июня. А по специальному промокоду JUNE2020 на сайте litres.ru вы получите бесплатную книгу из специальной подборки и скидку 20% на все электронные и аудиокниги, участвующие в акции.