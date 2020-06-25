2020-06-25T18:36:45+03:00
Политика

Кто следит за электронным голосованием по поправкам в Конституцию

Накануне старта выборов заработал Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием
Поделиться:
На всех участках работают общественные наблюдателиНа всех участках работают общественные наблюдателиФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

С восьми часов утра 25 июня стартовало голосование по поправкам в Конституцию — открылись избирательные участки. Через два часа появился доступ к голосованию-онлайн. Его впервые проводят в России, да и в мире прецедентов не много. Пилотный проект на этих выборах тестируют в Москве и Нижнем Новгороде.

В столице накануне заработал Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием. Его сотрудники рассказал о том, как проходят выборы.

Безопасность на участках

Перед открытием каждого провели санитарную обработку. На участках проводят температурный контроль всех, кто приходит — от сотрудников избирательной комиссии и наблюдателей до голосующих.

Помещения для голосования регулярно дезинфицируются, в том числе и ночью. Есть разметка на полу, которая напоминает о соблюдении социального дистанцирования. Члены комиссии, наблюдатели и волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Такие же выдают голосующим, если у них нет своих масок и перчаток.

Кто следит за очным голосованием

На всех участках работают общественные наблюдатели. Только представьте — их 21,5 тысяч! 800 независимых, остальные — представители партий и НКО. Следить за ходом голосования будут журналисты из-за рубежа и иностранные наблюдатели — граждане Евросоюза, стран Африки и даже Новой Зеландии.

На участках более 7000 видеокамер. Они обеспечивают контроль за ключевыми точками. Видеосигнал с них идет в Общественный штаб. Записи с камер будут храниться весь период голосования. Если будет жалоба, то представители группы разбора нарушений будут отматывать видео на точное время и проверять факты.

– Наблюдение будет круглосуточным. Мы выпустили специальную рекомендацию не выключать свет: участок будет закрыт, но наблюдение будет продолжаться, будут сидеть операторы, – рассказал руководитель Общественного штаба Илья Массух.

...и электронным

Голосовать онлайн будут более 1 миллиона человек. Процедура продлится до вечера 30 июня. Виртуальным избирателям не стоит переживать за безопасность своего голоса.

Во-первых, при Общественном штабе по контролю за голосованием есть электронный штаб. Это подразделение, которое отвечает за онлайн-процедуру. Его наблюдатели видят статистику подачи голосов на мониторах. Но только число проголосовавших, а не их решение.

Есть спецгруппа из программистов, технических специалистов и инженеров. Они следят, чтобы голос каждого был обезличен, то есть был соблюден принцип тайного голосования. Коды системы доступны в открытом доступе на портале GitHub. Любой желающий может изучить, как внутри устроена система электронного голосования.

— Все голоса зашифрованы и данные разбиты на пять ключей. Только при их соединении можно расшифровать данные, — добавил Александр Асафов.

Как координируется работа

При Общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием есть большой call-центр. Здесь не только принимают жалобы и обращения, но и вносят все заявки в специальную таблицу, чтобы не потерять и отработать запрос.

— При необходимости на место будет отправлена мобильная группа из трех-четырех наблюдателей и журналистов. Будут опрашивать свидетелей и фиксировать нарушение, если оно было объяснил Александр Асафов.

Сообщить о нарушении в Общественный штаб

Для этого вы можете обратиться к наблюдателю, председателю участка. Жалобы и замечания по электронному голосованию можно адресовать в call-центр электронного штаба 8 (800) 222-55-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Шенген» на двоих
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз. Финальные подписи под документом поставили главы МИДов Сергей Лавров и Владимир Макей. Теперь побывать в Минске, заглянуть во Псков и полюбоваться красотами Питера туристы со всего мира могу
Новости 24
Алексей Пивоваров уходит с поста главного редактора RTVI
Посол: Евросоюз вряд ли откроет границы с Россией 1 июля
Собянин попросил родителей пока не отправлять детей в детские сады
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
ВЦИОМ: только треть россиян считает, что сможет стать богатыми своими силами
Англичанин купил люксовый спортивный автомобиль и разбил его через полчаса
Всероссийскую перепись населения перенесли на весну 2021 года
Кинотеатры в России могут возобновить работу к 15 июля
Экстрасенс рассказал, быть ли свадьбе Манукяна и Бузовой
Путин: на Западе знают правду о Второй мировой войне, но продвигают другие идеи
Песков прокомментировал флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Эксперт рассказал, будут ли продолжать снижаться цены на нефть
Семья россиян-путешественников два месяца живет на яхте в Сингапуре
Путин призвал создать прозрачный механизм распределения денег от НДФЛ
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Почти 6 миллионов россиян работали удаленно в период самоизоляции
Катать пассажиров по Москве-реке будут по новым правилам
Президент Казахстана уволил заразившегося коронавирусом министра здравоохранения
Два человека погибли при падении автобуса с моста в Варшаве
Доктор Комаровский рассказал, как спастись от жары с помощью шарфа
Евгений Примаков возглавил Россотрудничество
Эксперт рассказал, чем россияне будут активно закупаться в сентябре
Из-за коронавируса в Москве отменили 8000 концертов и спектаклей
В МИД России отслеживают переброску ВС США из Германии в Польшу
Пандемия "коронавируса" не смогла "закрыть" учреждения культуры Москвы
Владимир Машков о мате на сцене: Я не консерватор, но делать это надо дозировано
Летнюю сессию ПАСЕ отменили из-за коронавируса