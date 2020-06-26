Анекдоты: Коронавирус в России мутировал, и теперь у него вместо короны кокошник
Близорукий волк ночами воет на дыню.
* * *
Жена - мужу:
- Завтра к нам приедет моя мама!
В ответ - молчание.
- Ненадолго, всего на пару недель!
Молчание.
- Ты слышал, что я сказала?
Молчание.
- Ну вот и славно, я знала, что ты, дорогой, не рассердишься!
Очень тяжeлый вздох.
- И не надо на меня орать!
* * *
Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей, не обольщайтесь. Жизнь просто перезаряжает ружье.
* * *
- Алло, здравствуйте! Это такси, выходите, я подъехал.
- Но мы не заказывали такси.
- В кризис мы ищем клиентов сами.
* * *
Умный муж незаметно позволяет жене узнать, где у него заначка.
Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.
* * *
Разговаривают мужики.
- Я ни дня не болел, и это потому, что вел пpостой, pазмеpенный обpаз жизни, - говорит один. - В возpасте от 20 до 40 лет я ежедневно ложился спать в 9, а вставал в 6 утpа. С 8 до 5 я pаботал, обедал, пpичем ел незатейливую пищу, а потом час занимался споpтом...
- Извините, - пpеpвал его дpугой. - А за что вы сидели?
ИСТОЧНИК KP.RU