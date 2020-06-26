2020-06-25T19:26:28+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Коронавирус в России мутировал, и теперь у него вместо короны кокошник

Лучшие анекдоты дня, 22 июня 2020 года
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Близорукий волк ночами воет на дыню.

* * *

Жена - мужу:

- Завтра к нам приедет моя мама!

В ответ - молчание.

- Ненадолго, всего на пару недель!

Молчание.

- Ты слышал, что я сказала?

Молчание.

- Ну вот и славно, я знала, что ты, дорогой, не рассердишься!

Очень тяжeлый вздох.

- И не надо на меня орать!

* * *

Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей, не обольщайтесь. Жизнь просто перезаряжает ружье.

* * *

- Алло, здравствуйте! Это такси, выходите, я подъехал.

- Но мы не заказывали такси.

- В кризис мы ищем клиентов сами.

* * *

Умный муж незаметно позволяет жене узнать, где у него заначка.

Это повышает доверие в семье, женскую самооценку и безопасность ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКИ.

* * *

Разговаривают мужики.

- Я ни дня не болел, и это потому, что вел пpостой, pазмеpенный обpаз жизни, - говорит один. - В возpасте от 20 до 40 лет я ежедневно ложился спать в 9, а вставал в 6 утpа. С 8 до 5 я pаботал, обедал, пpичем ел незатейливую пищу, а потом час занимался споpтом...

- Извините, - пpеpвал его дpугой. - А за что вы сидели?

ИСТОЧНИК KP.RU

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