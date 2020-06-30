Зарабатывай легально: С 1 июля самозанятыми смогут стать жители 72 регионов России

Работать на себя в статусе самозанятого оказалось выгодно и удобно. Не нужно открывать ИП, переживать из-за ведения бухгалтерии, заполнять декларации о доходах, платить НДФЛ. В качестве самозанятых в России зарегистрировано уже больше полумиллиона человек, а их суммарный доход превышает 60 миллиардов рублей.

Эксперимент с введением специального налогового режима, который в 2019 году действовал только в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области, а с этого года еще в 19 регионах, показал свою эффективность. И теперь, с 1 июля будет действовать в еще в 49 регионах страны. Таким образом, 72 российских региона сделали доступным подобный режим для своих граждан.

По данным налоговой, активнее всего в качестве самозанятых регистрируются водители. Но работать на себя в упрощенном налоговом режиме могут также курьеры, фотографы, репетиторы, косметологи, парикмахеры, ведущие праздников, няни, бухгалтера, мастера, выполняющие различные виды ремонтных работ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ирина Рукавишникова, первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации:

- Режим самозанятости, который стал доступен по всей стране, позволит еще большему количеству людей вести свою профессиональную деятельность открыто. Важно, что для данного режима получилось максимально минимизировать все бюрократические процедуры. Следующий шаг, который кажется логичным – создание дополнительны специальных условий для самозанятых, к примеру, расширение возможности кредитования.

БЕЛЫЙ ДОХОД

- Как только я оформил самозанятось, мой заработок увеличился в два раза, - рассказал водитель такси Рустем Алтдинов. - Сначала я работал в таксопарке, сейчас напрямую сотрудничаю с агрегаторами. Для понимания, водители, работающие с сервисом-такси напрямую, - в приоритете, заказов нам поступает больше, чем остальным. Трудиться стало выгоднее.

Самозанятые работают на себя, и делают это официально. Они, как и предприниматели, в случае необходимости могут подтвердить свою платежеспособность. Их доход «белый». К примеру, если решите взять кредит, то самозанятый онлайн сможет получить необходимые справки. Если волнуетесь из-за будущей пенсии, по желанию можно делать страховые взносы. Обязательное медицинское страхование на самозанятых тоже распространяется. На ОМС идут отчисления.

НЕ НУЖНО ВЕСТИ БУХГАЛТЕРИЮ И ЗАПОЛНЯТЬ ОТЧЕТЫ

Многие россияне боятся работать на себя, так как считают, что не справятся с ведением бухгалтерии. Можно, конечно, нанять бухгалтера, но это дополнительные затраты. При оформлении самозанятости, головная боль в виде многочисленных отчетов не ляжет на ваши плечи. Бухгалтерию вести не придется, как и формировать налоговую отчетность.

- Во время самоизоляции начал работать курьером. Хотелось помочь тем, кто находится в группе риска и не мог выходить из дома. Оформился в качестве самозанятого и понял, что это удобно: медицинское страхование, возможность самому распределять свое время, и что немало важно, не нужно вести бухгалтерию и заполнять отчеты, все максимально просто, - говорит курьер Евгений Хоружий.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ

Если говорить о налогах, то самозанятые не платят НДФЛ. Работая на себя, нужно оплачивать только налог с доходов от самостоятельной деятельности, причем по льготной ставке - 4 или 6%.

- Я фотограф, снимаю свадьбы. Заработок у меня приличный, хотела квартиру в ипотеку взять. Но так как работала неофициально, не могла собрать необходимые документы. Для оформления ипотеки нужна справка о доходах. Когда с этого года в Питере появилась возможность оформиться в качестве самозанятого, эта проблема решилась, теперь официально могу подтвердить свою платежеспособность, - говорит фотограф Ангелина Павлова. – Еще один существенный плюс, если определенное время не будет прибыли, то и налог с дохода платить не нужно.

Самозанятые раз в месяц оплачивают с карточки счет, приходящий от ФНС. Если дохода в какой-то из налоговых периодов не было, то платить не нужно. Все просто: нет прибыли - нет налогов.

Кстати, для вновь зарегистрировавшихся самозанятых предусмотрен бонус в виде разового налогового вычета в размере 10 тысяч рублей. Это значит, что первое время налог будет меньше - 3% за заказы от физических лиц и 4% - от юридических лиц.

При оформлении самозанятости обратите внимание, что ваш максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Иначе вы не попадаете под эту категорию.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Самозанятыми могут стать как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, которые решили поменять статус. Оформление быстрое. Нужно скачать в телефон мобильное приложение «Мой налог», и подать в приложении заявление, приложив к нему свою фотографию и копию паспорта.

Тоже самое можно сделать в кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале Госуслуги.

Через приложение также можно оплачивать пенсионные взносы, проверять информацию о страховом стаже и взносах в рамках добровольного пенсионного страхования.

ВАЖНО

ПОЛУЧИ НАЛОГОВЫЙ БОНУС

Все самозанятые, вставшие на учет с 1 июля по 31 декабря этого года, получат «налоговый капитал» в размере 12 310 рублей, который будет прибавлен к разовому налоговому вычету. Если у вас на данный момент есть неиспользованный вычет, то эта сумма будет добавлен к нему. Такие меры власти приняли, чтобы поддержать предпринимателей, пострадавших во время коронавируса.