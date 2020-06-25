Дату нового боя Хабиба Нурмагомедова в 2020 году в UFC анонсировал менеджер спортсмена

После того, как в апреле этого года сорвался бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона из-за пандемии коронавируса, то многое в мире UFC сдвинулось. Тони проиграл в итоге поединок Джастину Гэтжи и не смог получить право сразиться за чемпионский пояс с Хабибом. Хотя все говорили о том, что именно между этими спортсменами должен быть разыгран титул. И вот прояснилось будущее Хабиба Нурмагомедова в промоушене.

Менеджер действующего чемпиона UFC Али Абдель-Азиз сказал, когда же чемпион вернется в строй.

- Команда Хабиба. Скоро на UFC 253, - написал Абдель-Азиз у себя в личном Инстаграме. И именно с Гэтжи на этом турнире Хабиб должен подраться для защиты своего чемпионского звания.

Отметим, что турнир UFC 253 пройдет в Абу-Даби и намечен на 19 сентября 2020 года. Что интересно - именно там дрался Хабиб в своем последнем поединке в промоушене, победив Дастина Порье в сентябре 2019 года. И что еще особенно необычно в поединке Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гэтжи - у них один и тот же менеджер. Оба спортсмена являются клиентами Али Абдель-Азиза.