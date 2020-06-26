2020-06-26T18:19:51+03:00
Звезды

Кирилл Серебренников вышел победителем

Несмотря на то, что был признан виновным в деле «Седьмой студии» и получил трехлетний условный срок
Стас ТЫРКИНкинообозреватель
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Сам Серебренников, без сомнения, не останется без работыСам Серебренников, без сомнения, не останется без работыФото: REUTERS
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Закончился тянувшийся почти три года процесс по делу «Седьмой студии». Вопреки мнению профессиональных экспертов суд увидел состав финансового преступления в деятельности режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум на проекте «Платформа» и счел министерство культуры «пострадавшей стороной».

При том, что бывший министр культуры, ныне посол России в Ватикане Александр Авдеев, при котором собственно запускался проект «Платформа», не только не считает фигурантов дела виновными, но направил в суд обращение, в котором просил нынешнее руководство Минкульта отозвать свой иск.

«Никто ранее не помышлял трогать великого Михаила Ульянова, когда директор его театра оказался "большой хитрец". Так было и с теми финансово-техническими службами, которые своим прохиндейством подводили доверявших им выдающихся новаторов, гениальных ученых, инженеров, лидеров науки и культуры. Пожалуй, впервые в новой России трехлетнему судебному преследованию подвергается наш товарищ, ставший гордостью мировой культуры, за честность которого поручились сотни деятелей российского искусства», - отметил экс-министр.

Суд вменил Серебренникову организацию «преступной группы», в которой он выполнял «организационно-распорядительные функции». Что откровенно не так: в задачу художественного руководителя входят функции подготовки и реализации творческой программы и постановки спектаклей. Известно, что ранее суд не признавал самого факта выпуска на «Платформе» спектакля «Сон в летнюю ночь», в то время как он не только был выпущен, но и до сих пор идет на сцене «Гоголь-центра» и регулярно выезжает на гастроли.

Вердикт судьи пестрел выражениями типа «отчеты со сведениями о якобы выполненных мероприятиях», «преступный план», «ввод в заблуждение сотрудников Минкультуры». Эта терминология останется на совести сотрудников правоохранительных органов. Так же, как утверждение о том, что «бюджетные средства в размере 132 млн 727 тыс. руб., из которых, согласно выводам эксперта, Итин, Серебренников и Малобродский противоправно и безвозмездно изъяли и обратили в свою пользу 128 млн руб. и распорядились последними по своему усмотрению». Это означает, что 340 мероприятий «Платформы», среди которых, например, получивший «Золотую маску» спектакль «Отморозки», они в течение трех лет делали за оставшиеся 5 миллионов?

«Есть разные версии, почему вообще возникло «театральное дело», - от самых нелепых до сложных и конспирологических, - сказал не признавший вину Серебренников в своем «последнем слове». - Все когда-либо станет явным.

Наказание включает уплату указанных 128 миллионов рублей и запрет на управление учреждениями культуры. Это означает, что Серебренников не сможет больше руководить «Гоголь-центром» - самым успешным российским театром нового времени, который он создал на месте морально и физически мертвого театра имени Гоголя. Это, без сомнения, означает большую трагедию для всех его учеников, ныне популярных артистов, и зрителей. Сам Серебренников, без сомнения, не останется без работы: его ждут лучшие театры как страны, так и мира. Не говоря уже о кино. Из адской ситуации Кирилл Серебренников вышел победителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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