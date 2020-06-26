Серебренников, Малобродский и Итин признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере

Несколько сотен человек пришли к зданию Мещанского суда поддержать известного режиссера Кирилла Серебрянникова.

Среди них артисты «Гоголь-центра», актриса Юлия Ауг, музыкант Oxxxymiron. Ещё до начала процесса известный режиссер и актер Андрей Смирнов тоже выступил перед журналистами по делу «Седьмой студии» и высказался в поддержку своего коллеги.

Уже в начале заседания судья Олеся Менделеева во вводной части приговора объявила виновными трёх фигурантов дела: Кирилла Серебренникова, Юрия Ирина, Алексея Малобродского. Их обвиняют в хищении почти 129 миллионов рублей, выделенных Министерством культуры на театральный проект. Вину они не признают.

При этом судья не назвала в их числе еще одной фигурантки дела, Софьи Апфельбау.

Наказание для обвиняемых суд огласит в конце заседания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/787245" frameborder="0"></iframe> Серебренников признан виновным по делу о хищении 129 млн рублей при реализации театрального проекта «Платформа».

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