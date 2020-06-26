«Оренбургу» - техническое поражение, «Динамо» сыграет молодёжью, в «Ростов» вернётся основа

Первый после карантинного перерыва тур Российской Премьер-Лиги оказался, пожалуй, самым противоречивым в текущем сезоне: карантин в «Ростове» и игра с «Сочи» составом 2002/2003-го годов рождения, случаи положительных тестов на коронавирус в «Динамо». Ситуация идентична с ростовской, но решение иное - перенос игры с «Краснодаром».

Недостатки нашли в медицинском регламенте, который прорабатывает Роспотребнадзор. По данным «СЭ», поправки от РФС не были приняты, всё остаётся на прежних местах: при наличии положительных тестов, на карантин садится вся команда, не исключены игры молодёжным составом и технические поражения. Примеры каждого из возможных исходов болельщики российского футбола могут увидеть в предстоящем 24-м туре.

«Оренбург» уже проиграл?

25 июня «Оренбург» заявил о выявлении положительных тестов у шестерых игроков и двух сотрудников клуба. Если соблюдать текущий медицинский регламент, по которому живёт Лига - это карантин для всего состава. Есть выход, который нам показали ростовчане - игра молодёжкой. Но спортивный директор клуба Дмитрий Андреев объяснил тому же «СЭ», почему матч не состоится. По словам функционера, «Оренбург» не хочет подвергать риску игроков «Краснодара», и, с вероятностью 99 процентов, оренбургской команде засчитают техническое поражение - 0:3.

«Динамо» пойдёт по пути «Ростова»?

По информации сразу нескольких источников, дерби «Динамо» - ЦСКА всё-таки состоится. Как было сказано ранее, у динамовцев имеются положительные тесты на COVID-19. По медицинскому регламенту, вся основа должна соблюдать изоляцию, но здесь важно учесть точку зрения регионального Роспотребнадзора. У «Динамо» ещё остаются шансы выпустить на поле «ВТБ Арены» игроков основы. В случае запрета на подобный финт - игра молодёжным составом.

«Ростов» снова с основой?

По сообщению главного санитарного врача по Ростовской области Евгения Ковалёва, в игре против тульского «Арсенала» «Ростову» смогут помочь игроки основного состава, которые сдали отрицательные тесты на коронавирус. Напомним, что предыдущий матч ростовчане провели составом из футболистов 2002/2003-го годов рождения. По информации журналиста Нобеля Арустамяна, положительными оказались тесты у Романа Ерёменко, Денниса Хаджикадунича, Хорена Байрамяна, Матиаса Норманна, Ивелина Попова и Арсения Логашова. Эти футболисты не помогут команде в игре с «Арсеналом».