2020-06-25T14:21:21+03:00
Спорт

Сергей Степашин: «Динамо» собирается играть против ЦСКА основным составом

Матч назначен на 27 июня
Александр ГАМОВКирилл СЕРОВ
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Иван МАКЕЕВ
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В прошлое воскресенье матч чемпионата России по футболу «Краснодар» - «Динамо» был перенесен на 19 июля, поскольку в команде бело-голубых коронавирус нашли сразу у трех легионеров.

А уже в эту субботу, 27 июня, динамовцы должны в матче чемпионате России принимать ЦСКА. Роспотребнадзор еще не дал окончательных рекомендаций – сможет ли «Динамо» выпустить основной состав, или им придется выставлять молодежку, как это был вынужден сделать в прошлом туре «Ростов». Но член совета директоров ФК «Динамо» Сергей Степашин сказал нам, что команда собирается играть основным составом (за исключением заболевших). Так что скандала, который случился в матче «Ростов» - «Сочи», повториться не должно.

Напомним, что у ростовчан накануне игры с «Сочи» отклонения по коронавирусу нашли сразу у шестерых игроков, после чего 58 футболистов и сотрудников клуба ушли на карантин. "Сочи" отказался переносить игру, и "Ростов" вынужден был на матч отправить 17-летних ребят. Сочинские «дядьки» не пожалели ростовских «школьников» и победили 10:1. При этом больше всех поиздевался над мальчишками Александр Кокорин, который забил три мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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