Иосиф Пригожин: «Я не гомофоб, но закрепить в Конституции союз мужчины и женщины — это хороший тон!»

Продюсер Иосиф Пригожин пришел на горячую линию, организованную «Комсомольской правдой» и ВГТРК после того, как сам проголосовал за поправки в Конституцию. В числе самых важных поправок Пригожин назвал защиту семейных ценностей.

- Зачем в Конституции прописывать, что брак — это союз мужчины и женщины? В современной России это нужно объяснять? - спросили мы у Пригожина.

- Я не гомофоб и не против каких-либо движений, мне вообще все равно, что происходит за занавеской у человека в доме. Но нетрадиционная ориентация не должна быть культом, национальной идеей. Нашу семью окружает огромное число людей нетрадиционной ориентации. Они, кстати, в большинстве своем интеллигентные и культурные люди. Приходят к нам в гости, мы с ними общаемся. Но это не должно выставляться напоказ. Я считаю, то, что в поправках в Конституцию прописан союз мужчины и женщины - это хороший тон.

- Эта тема требует того, чтобы ее отдельно прописывалось в главном законе страны?

- Если это не будет прописано, завтра у нас можно будет регистрировать однополые браки – вот и все. Никто ведь не запрещает: поезжайте в другую страну и там регистрируйте. Но почему это надо делать здесь? Люди, которых интересуют традиционные ценности, тоже должны быть услышаны. Иначе завтра мы увидим в ЗАГСах брачующихся мужчин, а потом они будут выходить с плетками на улицу, как это происходит в Европе. Основа нашей страны, база нашей страны – это мужчина и женщина, это семья, дети. И это должно быть прописано в Конституции, иначе мы говорим «делайте, что хотите!». Мы должны прописать в Конституции, что мы страна традиционных ценностей.

И еще проблема – рождаемости. Если мы, мужчины, завтра все уйдем в гей- историю, население у нас сократится. Что будут делать наши женщины? С кем вы останетесь, милые девушки? Нас и так мало… Как бы многоженство вводить не пришлось...

- Звонок слушателя: Здравствуйте, меня зовут Григорий Забелин. Я считаю, что Владимир Путин должен идти на несколько новых президентских сроков, а после него любой другой президент пусть избирается сроком на 5 лет.

- Наш президент неоднократно говорил, что власть должна меняться. Уважаемые маститые политики в определенный момент должны становиться консультантами, людьми, которые воспитывают новое поколение на политическом Олимпе. Но посмотрите на кандидатов в президенты США. Одному почти 80, а другому 76. И никто не говорит о них как о людях пожилых. Это правильно, когда люди зрелые становятся руководителями государства, потому что это большая ответственность. Не всегда хорошо, когда руководителями государства становятся молодые люди. В этом есть определенная опасность.

Я вспоминаю фильм «Стажер» с участием Роберта Де Ниро, там четко показано, какая польза от взрослых людей. Они уже не про деньги, они больше, скорее, про духовное.

Я считаю, что власть должна меняться. Но когда это произойдет, мы должны быть уверены, что наша история не будет переписываться, что предыдущих руководителей не будут клеймить.

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