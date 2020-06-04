Специальный выпуск «Комсомольской правды»: «Наша Конституция, наше решение, наше будущее!»

Вышел в свет спецвыпуск «КП» «Наша Конституция», посвященный предстоящему голосованию по поправкам в основной закон страны. Напомним, оно назначено на 1 июля, но по рекомендациям Роспотребнадзора, проголосовать можно будет в течение 7 дней с 25 июня.

Событие и без учета обстоятельств историческое, да еще и коронавирус накладывает на процедуру определенные особенности. Так что каждый гражданин России должен знать и за что он будет голосовать, и быть уверенным, что это абсолютно безопасно.

В этом номере вы найдете:

- Обстоятельный разговор председателя Центризберкома Эллы Памфиловой с обозревателем «КП» Александром Гамовым, в котором она в подробностях рассказала, как будет проходить голосование.

- Подробная схема самой процедуры. В этот раз из-за предпринятых мер безопасности поход на избирательный участок будет не похож на выборы. На голосование отводится целая неделя, а на самих участках будут строго следить за санитарными правилами.

- Детальный анализ предлагаемых поправок с комментариями экспертов и простых читателей «Комсомолки».

Мы сделали все, чтобы спецвыпуск был доступен всем, ведь информация из него важна для истории нашей страны. Он вышел вкладкой в свежий номер еженедельника «Комсомольская правда» во всех регионах присутствия газеты, будет доступен бесплатно в газетных киосках, в Москве и некоторых других городах планируется распространить его по почтовым ящикам.

Смотрите спецвыпуск (скачать pdf).