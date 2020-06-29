"Герои не стоят на коленях, когда играет гимн": кто же та футболистка, что пошла против системы во время акции Black Lives Matters

В понедельник, 29 июня, по соцсетям завирусилась фотография: девушки стоят в ряд во время исполнения гимна. Все преклонили колено кроме одной. Снимок вызвал немало одобрения у пользователей портала Reddit. Некоторые говорили, что так и надо выражать свое мнение, отличное от толпы. Однако откуда же этот кадр и кто на нем изображен - было загадкой. Один из известных в США блогеров Грэхем Ален с радостью запостил у себя в личном Инстаграме фото, подписав его:

- Настоящие герои стоят на ногах, когда играет гимн, а не преклоняют колено.

grahamallen1 Real heroes STAND they do not kneel #america #life #love #stand #standup

"КП" удалось выяснить все детали этого снимка.

На фото - футболистки, две из которых одеты в одинаковую форму. Они - вратари. В мире сейчас активно действует только одна женская футбольная лига. На этих выходных возобновился сезон в женской лиге в США. И 27 июня были сыграны два матча "Кубка вызова", небольшого предсезонного турнира. Больше всего под описание формы игравших команд подходит только одна - "Норт Каролина Кураж". И вот, изучив заявку на этот матч, находим героиню сюжета. Это - 23-летняя футболистка "Каролины" Саманта Лешняк.

samleshmurphy @kylemurphy41 My Man

Она после свадьбы на любимом мужчине Кайле Мерфи стала выступать под другой фамилией, став Самантой Мерфи. Для сборной США по футболу, где многие открытые лесбиянки, это уже немало.

Перед началом "Кубка вызова" между "Каролиной" и "Портленд Торнс" прозвучал гимн, во время которого игрокам необходимо было встать на колено.

В совместном заявлении обеих команд говорилось о том, что все это делается в память о смерти Джорджа Флойда:

- Сегодня мы встали на колени в знак протеста против несправедливости, жестокости полиции и системного расизма в отношении чернокожих и цветных людей в Америке.

Но не все встали на колено. На фото попала вратарь "Каролины" Саманта Мерфи. Она весь матч провела в запасе, а ее команда выиграла со счетом 2:1. Что удивительно для политкорректной Америки, с момента поединка прошло два дня. Но Саманта не была никак наказана за то, что отказалась встать на колено в честь акции, которую затеяли руководители лиги и поддержали представители двух команд.

Этот момент, к слову, вообще не попал в официальную видеонарезку матча.

Видеообзор матча в США где футболистка не преклонила колено.

Вскоре после того, как Саманту, которую многие в соцсетях посчитали храброй, пошедшей против системы, все-таки вычислили, к ней пришло немало людей на личные странички. И если в некоторых соцсетях шутят, говоря о том фото "найди тут расиста", то в личном Инстаграме и Твиттере Саманты говорят только добрые слова:

- Львица вокруг стада баранов! Саманта, мы с вами. Вы - храбрый человек, - пишут ей немало людей, большинство из которых, что интересно, это пользователи из Италии.

А вот уже американцы же говорят, что для них Саманта и есть настоящий образец патриота. Сама же футболистка, к слову, себя так и определяет в профайле личного Инстаграма: "Жена, профессиональный спортсмен, американский патриот".

Следующая игра у "Каролины" - 1 июля против "Вашингтон Спирит". Две футболистки этой команды, к слову, уже "отличились". Преклонившие колено во время гимна США Джули Эртц и Кейси Шорт во время акции в честь Black Lives Matters зарыдали.

nwsl This moment and this movement means everything to our players. // #BlackLivesMatter

А у них на руках были специальные повязки с популярной надписью BLM. После чего нашлось немало людей, которые сказали, что неплохо бы их морально поддержать после такого "инцидента". Их команда, к слову, победила в своей первой игре "Чикаго Ред Старз" со счетом 2:1.