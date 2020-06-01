Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:54:35+03:00

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Причиной смерти в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда была "механическая асфиксия". Об этом сообщили врачи, которые проводили независимое вскрытие. При этом, по их мнению, речь идет именно об убийстве.

Напомним, при задержании мужчины один из полицейских давил на шею задержанного афроамериканца коленом, несмотря на его слова о невозможности дышать. Прохожие остановились и требовали отпустить задыхающегося, однако правоохранители никак не отреагировали. Впоследствии Джордж Флойд скончался в реанимации.

Мэр города Миннеаполис, где все и произошло, и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации. Через пару часов после новости об увольнении четырех офицеров, на улицы города вышли тысячи человек с плакатами «Я не могу дышать» - последние Джордж Флойд

В итоге протесты начались в многих американских городах и превратились в беспорядки. Губернаторы были вынуждены комендантский час и развернуть войска Национальной гвардии в 15 штатах США.

ИСТОЧНИК KP.RU