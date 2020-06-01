2020-06-01T22:54:35+03:00
В мире

Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"

По мнению врачей, речь идет именно об убийстве
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Причиной смерти в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда была "механическая асфиксия". Об этом сообщили врачи, которые проводили независимое вскрытие. При этом, по их мнению, речь идет именно об убийстве.

Напомним, при задержании мужчины один из полицейских давил на шею задержанного афроамериканца коленом, несмотря на его слова о невозможности дышать. Прохожие остановились и требовали отпустить задыхающегося, однако правоохранители никак не отреагировали. Впоследствии Джордж Флойд скончался в реанимации.

Мэр города Миннеаполис, где все и произошло, и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации. Через пару часов после новости об увольнении четырех офицеров, на улицы города вышли тысячи человек с плакатами «Я не могу дышать» - последние Джордж Флойд

В итоге протесты начались в многих американских городах и превратились в беспорядки. Губернаторы были вынуждены комендантский час и развернуть войска Национальной гвардии в 15 штатах США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цена на евро опустилась до 77 рублей
«Вы должны подчинить их себе»: Трамп призвал губернаторов к более жестким мерам по отношению к протестующим
Причиной смерти Джорджа Флойда была "механическая асфиксия"
Серия видеоскетчей покажет россиянам необходимость поправок в Конституцию
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Украинец на грузовике въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе
Беспрецедентный факт: за 6 часов власти перечислили 150 миллиардов рублей родителям 15 миллионов детей
ЦИК планирует рассмотреть внесение изменений в Порядок голосования по поправкам
Нефть марки Urals в мае подорожала на 70%
"Культурная программа ждет вас": Владимир Путин наградил многодетную семью из Сызрани и позвал ее в Москву
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 6 млн
Оркестр МЧС поздравил болеющих коронавирусом пациентов с Днем защиты детей
В НАТО прокомментировали антироссийские маневры у границ России
Премьер Канады выступил против приглашения России не саммит G7
Медведицу, растерзавшую россиянина в Казахстане, отстреливать не будут
Глава ВЦИОМ: 70% россиян поддержали перенос Парада Победы
ВОЗ: большинство переболевших коронавирусом полностью восстанавливаются
"Нормальная конкуренция в космосе": Сенатор Морозов оценил запуск Crew Dragon
«Газпром» подписал долгосрочный контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года
Сестры разбогатели на миллион долларов, продавая маски для груди
Путин снял с занимаемых постов четырех генералов
«В три раза быстрее подавляет вирус»: Эксперт рассказал о плюсах и минусах российского лекарства от коронавируса
Школьница совершила самоубийство после того, как отец увидел ее интимную переписку