«Галс-Девелопмент» подписал соглашение о сотрудничестве с международной школой Heritage Education Group

«Мы с радостью сообщаем о подписании договора долгосрочного сотрудничества с британской школой Heritage School. Уверены, что дети и родители по достоинству оценят кембриджскую образовательную программу, в сочетании с российской программой для детей дошкольного и школьного возраста. Наших маленьких посетителей ждут разнообразные занятия, способствующие всестороннему развитию и формированию важнейших навыков. Обучение здесь послужит прекрасным фундаментом для получения дальнейшего образования как в России, так и за рубежом», – комментирует Светлана Мазур, вице-президент компании «Галс-Девелопмент».

«Мы знаем, насколько актуален вопрос качественного образования в Москве. В первый год обучения в школе мы запустим дошкольную программу и начальную школу и будем открывать классы средней школы по мере взросления наших учащихся. Благодаря многолетнему опыту и повышению операционной эффективности мы смогли предложить для семей жилого квартала «Наследие» продукт, соответствующий самым высоким международным образовательным стандартам и по приемлемой стоимости. Школа будет управляться британским менеджментом и профессиональными педагогами, аккредитованными международными дипломами. Это уже второй подобный проект с нашим партнером, компанией «Галс-Девелопмент», и мы планируем и дальше расширять сеть международных школ в Москве и за ее пределами, а также в других странах», – комментирует Ильдар Нафиков, член совета директоров Heritage Education Group и CIS Education Group. «Напомним, в сентябре 2019 года совместно с «Галс-Девелопмент» мы запустили премиальный кампус CIS International School Gorki в коттеджном поселке «Березки» на Рублево-Успенском шоссе, рассчитанный на 600 детей».

По словам Стивена Джона, директора школы Heritage School, учебное здание в рамках жилого квартала «Наследие» рассчитано на 340 мест и сможет принять 20 групп для обучения по британской программе дошкольного и школьного образования начиная с 1 сентября 2020 года. На данный момент ведутся финальные подготовительные работы по оборудованию библиотеки, научной лаборатории для практических занятий по физике и химии, спортивного и музыкального залов, зон рекреации для детей, а также площадок для занятий физкультурой на открытом воздухе. На закрытой охраняемой территории будут возведены безопасные игровые комплексы, футбольное поле и беговые дорожки. «Наши специалисты уже начали проводить вступительные испытания для поступления в школу, и мы с нетерпением ждем начала учебного года и наших первых воспитанников, которых мы будем готовить к вызовам современного мира», – комментирует Стивен Джон в преддверии открытия школы.

На закрытой охраняемой территории будут возведены безопасные игровые комплексы, футбольное поле и беговые дорожки.

Квартал бизнес-класса «Наследие» компании «Галс-Девелопмент» полностью реализован в 2020 году. Проект общей площадью 180 000 кв. м построен в Преображенском районе Москвы и представляет собой два многосекционных жилых дома на 1 072 квартиры, коммерческие помещения площадью порядка 9 000 кв. м и двухуровневый паркинг на 1 743 машиноместа. Во внутреннем дворе расположены детские и спортивные площадки, а также – просторная прогулочная зона. Первые этажи корпусов, а также два отдельно стоящих торговых центра отданы под объекты инфраструктуры. Проект «Наследие» является победителем премии Urban Awards в номинации «Лучший жилой комплекс бизнес-класса», обладателем международных премий и профессиональной премии PROESTATE & CRE Federal Awards в номинации «Жилой проект бизнес-класса».