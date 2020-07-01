Международный форум урбанистики завершил работу в Уфе

30 июня в Уфе стартовал первый международный форум урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», который после завершения получил статус «ежегодного» и заручился поддержкой Минстроя России и Московского центра урбанистики.

«Мы хотели, чтобы наша республика, Уфа стала местом проведения ежегодного международного форума урбанистики. Что нам это даёт? Во-первых, мы традиционно гостеприимный регион, которому есть что показывать. Второе, это, конечно, привлечение интеллектуального потенциала со всей страны, международных институтов. Это делает нас сильнее, современнее. Мы очень рады, что пришли к соглашению с министерством строительства и ЖКХ России и наш форум под эгидой министерства будет проходить каждый год. Что касается соглашения с Московским центром урбанистики Сергея Александровича Капкова, то мы уже работаем в коллаборации. Сегодня была очень краткая презентация геопарка «Торатау» — это плод нашей совместной работы. Потому что основные идеи и концепция как раз были представлены их центром. Сегодняшний форум — это тоже наша совместная работа. Я в Башкортостане уже чуть больше полутора лет, и всё это время мы плодотворно взаимодействуем», — подвел итоги форума уже после его завершения глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Форум стал первым офлайн-мероприятием международного формата после пандемии и собрал на своей площадке 85 экспертов: общественных и политических деятелей, представителей крупного бизнеса, учёных и архитекторов, 30 из которых — международного уровня,

Ключевой секцией форума стало пленарное заседание «Государственное управление для людей», на котором обсуждались национальные проекты и комплексные программы развития благоустройства, индустрии гостеприимства и инвестиции в туристическую отрасль, перспективы строительной отрасли и возможности для бизнеса.

Как отметил сопредседатель оргкомитета форума Сергей Капков, пока многие регионы свернули программы благоустройства и обновления дворов, Башкортостан увеличил финансирование и объёмы работ. «И это тот опыт, которым необходимо делиться и с соседями по регионам, и на федеральном уровне».

На пленарном заседании в Уфе обсуждались национальные проекты и комплексные программы развития благоустройства, индустрии гостеприимства и инвестиции в туристическую отрасль, перспективы строительной отрасли и возможности для бизнеса.

Отдельно были затронуты национальные проекты и их реализация регионами. Одну из важных ролей в устойчивом развитии региона играет развитие человеческого потенциала, рациональное финансовое управление и управление ресурсами.

На пленарном заседании в Уфе обсуждались национальные проекты и комплексные программы развития благоустройства. Фото: предоставлено организаторами мероприятия

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что государство должно стимулировать развитие университетов. «Сегодня они являются драйверами городского и регионального развития. Для любой территории основная задача: привлечь талантливых людей и не отпустить их. Эти задачи и решают образовательные центры. Если в городе не будет плотности коммуникаций, креативной индустрии, интересных проектов, то одно благоустройство не привлечет жителей», — выразил своё мнение Валерий Фальков.

Ценность обсуждения проблем и приоритетов в развитии городских территорий и планирование их жизни на годы вперед отметили и иностранные спикеры форума.

«Несмотря на пандемию, по призыву федеральных органов власти работы по благоустройству не останавливались почти во всех субъектах. Спасибо регионам, которые, наоборот, увеличили темпы», — сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров во время пленарного заседания.

В рамках форума состоялось более 15 деловых мероприятий, объединивших в себе международный опыт и экспертизу всех тонкостей урбанистики, а также выдающиеся кейсы Республики Башкортостан, её успехи и потенциал.

По итогам работы форума принято решение сделать его ежегодным.