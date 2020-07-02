Шантаж и чемпионы в заложниках: что происходит с российской легкой атлетикой

Всероссийская федерация легкой атлетики отказалась платить штраф 5 млн долларов World Athletics (так теперь называется Международная ассоциации легкоатлетических федераций). То ли не нашли таких денег, то ли просто вспомнили, что заплативший один раз шантажистам, обречен платить вечно. В World Athletics в свою очередь заявили, что не дадут никакой отсрочки по выплатам. И что теперь?

Все замерли в ожидании: ведь та самая World Athletics, не получив денег, грозила не допускать российских спортсменов до соревнований даже как нейтральных атлетов. То есть немногие оставшиеся наши звезды Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова теперь вообще не могут выступать. Ни в каком статусе. Ни под каким флагом.

«КП» вспоминает историю этого шантажа. И отвечает на самые главные вопросы этого скандала.

Что за штраф 5 млн долларов и откуда он взялся?

Он был возложен на России со стороны World Athletics за нарушения антидопинговых правил. Вы помните скандальное дело прыгуна Даниила Лысенко, и как он пропустил три допинг-теста, а потом якобы ВФЛА подделывала медицинские справки, что он болел? За эти нарушения World Athletics выкатил штраф – 11,6 млн долларов. 1,6 млн – это оплата работы комиссии, разбиравшейся в деле. 5 млн штраф – за само нарушение, который надо было выплатить до 1 июля. Еще 5 млн долларов – условный штраф, который World Athletics грозился снять с России в случае еще какого-нибудь нарушения.

Данил Лысенко — российский прыгун в высоту, чемпион мира в помещении 2018 года.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

11,6 млн – это 814,5 млн рублей. И это штраф за всего лишь три пропущенных визита допинг-офицеров. Такого в мировом спорте, кажется, еще не было.

Что за письмо Путину?

World Athletics настроен серьезно. Если не заплатить, организация грозилась вообще исключить российских атлетов из всех соревнований даже под нейтральным статусом. Это более, чем серьезно. Это значит, что вся российская атлетика, как спорт, лишается смысла. А немногие оставшиеся российские звезды, такие как Ласицкене и Шубенков, могут заканчивать карьеры в самом расцвете.

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Понимая это, спортсмены написали письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем они напомнили, что их уже выкидывали с Олимпийских игр 2016 года, и все идет к тому, что наши легкоатлеты пропустят и Игры-2020, перенесенные на 2023 год). Письмо не дало эффекта. Штраф так и не был заплачен в оговоренные сроки до 1 июля.

В масштабах государства не такая большая сумма. Почему не заплатили?

Потому что нет гарантий, что на этом все закончится. У криминалистов есть закон: заплатив шантажисту один раз, придется платить вечно. В российской легкой атлетике, возможно, думают точно так же. Сейчас отдадут 5 млн долларов, потом кто-нибудь пропустил допинг-тест и придется платить следующих 5 млн, а потом придумают что-то еще. И уже более менее понятно что именно.

Если бы Олимпиаду не перенесли на следующий год, то наверняка искомые 5 млн долларов нашлись. И Ласицкене поехала бы на Игры в Токио за «золотом». Но никто не понимает, что будет через год. Ведь в ноябре еще продолжится судебное разбирательство с ВАДА – что там ждет Россию, сейчас вообще никто не берется сказать.

В Париже идет суд. Там фигурирует ВТБ и ВГТРК. Причем тут это?

А тем временем в Париже идет суд над прежним главой Международной федерацией легкой атлетики Ламиной Диаком. 89-летний сенегалец и его сын обвиняются в коррупции. В частности в том, что прикрывали допинговые махинации России, и воровали миллионы долларов со спонсорского контракта с ВТБ. Фигурирует в деле и контракт с ВГТРК.

Бывший глава Международной федерации легкой атлетики Ламин Диак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все очень серьезно. Прокуратура требует для Диака 4 года тюрьмы. Вместе с ним среди обвиняемых экс-глава ВФЛА Валентин Балахничев и бывший тренер сборной России по легкой атлетике Алексей Мельников. Для Балахничева прокуратура также просит четыре года заключения, и требует наложить крупный штраф. А после могут еще и присудить ущерб. Он оценивается в 40 млн долларов. Все эти деньги World Athletics может опять запросить с России.

Что будет дальше? У России не будет легкой атлетики?

Этот сезон для спортсменов уже практически потерян. Видимо, в ВФЛА, а так же в Минспорта и в ОКР, которые тоже вовлечены в переговоры, решили, что можно пожертвовать его остатками. Теперь все ждут шагов от World Athletics. От ведомства, который возглавляет чемпион Олимпиады-80 Себастьян Коу, должно последовать заявление: действительно ли они отлучат всех российских спортсменов от любых стартов? И если это случится, в дело скорее всего опять вступят юристы. С вопросом: почему за провинности чиновников должны страдать чистые спортсмены.

Дело может затянутся не только до Олимпиады-2023, но вообще на несколько лет. И в проигрыше останутся все. ВФЛА окажется в изоляции. Ласицкене, Сидорова и Шубенков так и не попадут на Олимпийские игры. А World Athletics не только не получит своих денег, но и сделает так, что стран, где любят легкую атлетику и занимаются ею, станет на одну меньше.