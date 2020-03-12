ВФЛА оштрафовали на $10 миллионов из-за нарушения антидопинговых правил

12 Март 2020 2020-03-12T17:04:54+03:00

Спортсменки во время финального забега на чемпионате России по легкой атлетике на стадионе "Олимпийский". Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Половину от этой суммы ВФЛА необходимо погасить до 1 июля 2020 года

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Совет международной легкоатлетической ассоциации оштрафовал на 10 миллионов долларов всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-служба World Athletics.

Половину долга - 5 миллионов долларов ВФЛА должна выплатить до 1 июля 2020 года. Если этого не произойдет, то это может грозить приостановкой процесса выдачи нейтрального статуса российским спортсменам.

В ноябре прошлого года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Причиной такому решению стало нежелание сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту молодым спортсменом Даниилом Лысенко, а также фальсификацию документов.

В августе 2018 года Лысенко, серебряный призер чемпионата мира 2017 года, был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) из-за нарушения антидопинговых правил. Талантливый прыгун пропустил три допинг-контроля, но федерация постаралась его отмазать, какие-то липовые справки.

ИСТОЧНИК KP.RU