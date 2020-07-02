Политик Леонид Слуцкий: Депутаты Европарламента, наблюдавшие за голосованием в Крыму, поставили России круглую «пятерку»

То, что международные наблюдатели станут очень внимательно присматриваться к голосованию по поправкам в Конституцию, можно было легко спрогнозировать.

Как и то, что особенно придирчиво они начнут оценивать процедуру в Крыму.

Ведь до сих пор руководители стран Евросоюза упорно цепляются за байку о том, что законный референдум по воссоединению с Россией 2014 года проходил «под дулами автоматов».

В Крым от Евросоюза прибыла солидная делегация депутатов Европарламента из Франции, экспертов из Германии, Швеции, Болгарии.

Результаты голосования на полуострове оказались ошеломительными: явка здесь стала одной из самых высоких в России - 81,75 процента.

Одобрили поправки более 90 процентов граждан – жителей Тавриды, принявших участие в голосовании. Крымчане еще раз подтвердили: Крым был российским, российским и останется. Такова воля народа.

Глава делегации Евросоюза, член комитета Европарламента по международным делам Тьерри Мариани на пресс-конфернции по итогам процедуры констатировал: голосование проведено безупречно. Сомневаться в легитимности его итогов просто нет оснований.

Результаты голосования на полуострове по просьбе «КП» прокомментировал глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий

- Леонид Эдуардович, вы многое сделали для того, чтобы Крым приплыл в свою гавань. Я так понял, что европейские наблюдатели прибыли сюда, в том числе, и по вашему приглашению?

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий: «Депутаты Европарламента, которые наблюдали за голосованием в Крыму, поставили России круглую пятерку». 00:00 00:00

- Да, и совершенно символично и знаково, что глава этой делегации Тьери Мариани, который уже ранее бывал в российском Крыму как депутат Национального собрания Франции, ныне прибыл сюда как наблюдатель уже в статусе депутата Европарламента от Франции вместе со своими коллегами, членами Европейского парламента.

Они побывали на избирательных участках, беседовали с жителями в разных уголках Республики Крым, посетили самое большое военное кладбище Франции за рубежом - в Севастополе. Уже не в первый раз, кстати. И были, в хорошем смысле слова, поражены его образцовым содержанием.

Наши французские друзья в своё время стали первыми, кто сломал различные конструкции по недоверию «крымской весне». Они обрушили в Европе мнение о том, что в Крыму живет порабощенное, угнетенное Россией население. Именно с них началось шествие по мировому информационному и политическому пространству совершенно правдивого тезиса о том ликовании, том счастье, которое испытали крымчане, севастопольцы, вернувшись в родную гавань - в состав Российской Федерации.

- Как я понимаю, члены делегации – люди весьма квалифицированные в вопросах проведения голосований?

- Да, это настоящие специалисты. Из стран с огромным историческим опытом проведения демократических процедур. Их оценки снова абсолютно позитивны, хотя эти люди весьма объективны и строги, особенно к тому, как организованы участки для голосования, как проводится процедура волеизъявления. Причем, ныне - в трудных условиях коронавирусной эпидемии.

И то, как мы сумели провести референдум, при этом напрочь исключая любую возможность заражения опасной инфекцией, - международные наблюдатели оценили чрезвычайно высоко, наряду с высочайшей оценкой прозрачности, достоверности, объективности процедуры волеизъявления.

- Леонид Эдуардович, накануне голосования в интервью «Комсомольской Правде» вы были уверенны в положительном исходе голосования. Ваш прогноз оправдался...

- Даже более, чем. Это триумфальные результаты, по-другому не скажешь. Очень высокая явка.

Народ един в поддержке того, чтобы Конституция стала современной, чтобы Основной Закон еще многие десятилетия был по-настоящему отвечающим мыслям и чаяниям наших граждан.

Чтобы наш свод законов стал по своей силе выше, чем любые международные документы, о чем говорится в 79-й статье...

- Спасибо. Удачи!

- Взаимно.

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