Вячеслав Никонов: Мы вносим изменения в Конституцию, не затрагивая ее фундаментальных основ

«У нас с дедом - соратником Сталина - и в 80-е были разные взгляды на Конституцию»

Волонтерам, которые дежурили в этот день в пресс-центре «Комсомольской Правды», мы напомнили любопытный факт из биографии нашего гостя. Вячеслав Никонов - внук Вячеслава Молотова - соратника Ленина и Сталина.

Сразу же последовал такой вопрос:

- Ваш дед был одним из тех, кто разрабатывал Сталинскую Конституцию 1836-го.

- Да, он - как председатель Совета народных комиссаров СССР в то время - отвечал за экономическую часть.

- А его внук сейчас входит в Рабочую группу по внесению изменений в Конституцию Россию. Над вами не довлел образ деда? И - если можно, спросим ещё резче - за какие поправки или формулировки он бы внука сегодня ...высек?

Мой дед, однозначно, был бы против рыночной экономики. А еще он был атеистом. А у нас в Основном Законе - упоминание о Боге.

- А вы - человек крещенный, верующий.

- Да...

В его глазах, конечно, многие мои взгляды были ревизионистскими еще тогда. И в 70-е годы, и в начале 80-х. Поэтому мы просто разные люди. И мы с ним договорились, что мы можем не соглашаться друг с другом

- То есть каких-то открытых конфликтов не было?

- На отношениях это никогда не отражалось.

- Дедушкины взгляды вам не повредили?

- Знаете, дедушка был ленинцем. Твердым стопроцентным ленинцем.

- А Никонов?

- Я только что написал и издал большую биографию Ленина.. Надо сказать, что я не назвал бы эту биографию симпатизирующей моему герою. То есть Ленин у меня, скорее, идет со знаком минус. Поэтому в данном случае по фундаментальному вопросу мы с дедушкой расходимся.

ЗВОНОК В ПРЕСС-ЦЕНТР

«Какая инфляция - такие статьи и параграфы»

- Вас беспокоит из Свердловской области Брусницын Николай Ионович.

В 1993-м я за Конституцию не голосовал - тогда осенью расстреляли парламент.

От беседы с вами зависит, буду ли я голосовать сегодня.

Почему президент против новой Конституции, за которую можно было проголосовать на референдуме? Ее можно было принять в период с 2020 по 2023 год. В СССР было три Конституции. В среднем каждая действовала 27 лет. Нынешней - тоже 27. И вот ещё... Возможна ли достойная жизнь в Российской Федерации при принятии поправки о среднемесячной заработной плате гражданина в 2020 году, равной прожиточному минимуму 12 тысяч по стране?

- Уважаемый Николай Ионович! Самый оптимальный вариант - менять Конституцию как можно реже. Лучше иметь добротный Основной Закон. Потому, что это - основа, на которой зиждется уже вся правовая система.

Люди привыкают к этим правилам игры. Играть в какую-то игру, постоянно меняя правила, - это очень плохой тон.

А тем более – менять игру. Это нельзя делать часто.

Я считаю, что чем реже мы меняем Конституцию, тем лучше. Это придает устойчивость государственной системе. Каждая смена Конституции – серьезный удар по стабильности политической. Поэтому Путин не пошел по пути принятия новой.

У нас их было слишком много в советское время. И это - одна из причин, почему постоянно менялись условия существования государства.

В нынешней Конституции, которая была принята в 1993 году - она легитимная, она сейчас действует - записано, что если вы вносите изменения в 1, 2 и 9 главы, для этого нужна абсолютно другая конституционная процедура, связанная с созывом конституционного же совещания.

Это громоздкий механизм, который надо было запускать. Поэтому Путин предложил пойти по пути внесения изменений в Основной Закон, не затрагивающие вот этих фундаментальных основ.

1 и 2 главы – это еще и права человека, и многие другие тонкие вопросы, которые, действительно, лучше не менять так часто, если можно просто поправками усовершенствовать Конституцию.

Что касается достойного уровня жизни, - знаете, нигде и никогда не будет удовлетворенности тем, как обеспечиваются люди. Вы думаете, что в других странах большая радость от высоких достатков? Где-то достатки выше, где-то ниже.

В России уровень доходов не самый высокий для государств, но далеко не самый низкий. И, более того, этот уровень растет на протяжении последних десятилетий уж точно.

Я вам просто напомню. Вы говорите – сейчас 12 тысяч минимальный размер оплаты труда. Когда Путин стал президентом, у нас средняя зарплата по стране была 1700 рублей. Почувствуйте разницу.

Более того, в 1990-е годы, когда Конституция принималась, вообще невозможно было давать никаких социальных обязательств и гарантий. Потому что в том же 1993 году инфляция составляла 900 %. Социальные обязательства государства превышали размер всего бюджета в шесть раз. Не выплачивали зарплату, пенсию. Зарплаты военнослужащим не было. О чем вы говорите?

Ситуация сейчас, конечно, совершенно другая. Тогда же невозможно даже было поставить вопрос о том, чтобы иметь среднюю зарплату…

ВОПРОС «КП»

Когда начнётся учебный год?

- Вячеслав Алексеевич! Министерство просвещения приняло решение о том, чтобы начало учебного года в школах не откладывать, у всех - от первоклашек и до одиннадцатиклассников - он должен начаться с 1 сентября. Влияли ли вы на это решение и как вы к нему относитесь?

- На это решение - в гораздо меньшей степени - влияли законодатели. Мы создавали условия для того, чтобы завершить минувший учебный год, чтобы могли получить дети аттестаты в школах, не сдавая ЕГЭ.

Мы разделили эти два процесса. Это потребовало законодательных усилий. Мы изменили условия вступительных испытаний в этом году.

Что касается даты начала учебного года, это не вопрос законодательства, это - вопрос, связанный с работой наших эпидемиологических служб, Роспотребнадзора, которые исходят, прежде всего, из интересов здоровья обучающихся.

Сейчас мы приняли это решение насчет 1 сентября, чтобы начать учебный процесс в школах и в вузах в нормальном режиме. Но реализация этого решения будет зависеть от того, как будет складываться эпидемиологическая ситуация.

- Если будет какое-то обострение с коронавирусом...

- То в этом случае нам придется, безусловно, от этого отказаться и опять возвращаться к форме дистанционного образования, чего бы не хотелось. Потому что «дистанционна» никогда не заменит полноценное нормальное образование.

- Ваши рекомендации учителям, руководителям учебных заведений?

- Пока что сейчас главная задача – это не усугублять ситуацию, связанную с эпидемией и соблюдать нормы социального дистанцирования, носить маски и перчатки в общественных местах. Это абсолютно необходимо делать. И - следовать тем рекомендациям, которые дают ваши региональные власти. Потому что в каждом регионе ситуация с пандемией своя.

- Будем надеяться, что 1 сентября учебный год начнется...