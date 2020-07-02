2020-07-02T22:30:36+03:00
Звезды

Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену

Певец безмерно счастлив с молодой супругой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Сергей ШнуровСергей ШнуровФото: Олег ЗОЛОТО
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Сергей Шнуров два года назад женился в четвертый раз. Избранницей певца стала дочь уральского миллионера Ольга Абрамова. И хотя артист не раз выкладывал снимки с супругой в блоге, но ее лица он никогда не показывал. И вот впервые Сергей представил поклонникам жену во всей красе.

"Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя. Мне? Такая королева? Как прекрасно жить любя!", - подписал Сергей Шнуров черно-белое видео. Супруги едут на катере по реке, в это время Ольга Абрамова снимает ролик на телефон.

Певец женился на своей возлюбленной в 2018 году. Пара расписалась 20 октября во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Тайная церемония прошла скромно, за закрытыми дверями, и заняла всего пять минут. В ЗАГС молодежи вошли через черный ход, затем также покинули заведение.

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Не смотрю теперь налево, только прямо на тебя
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С дочкой бизнесмена 47-летний музыкант год изменял третьей жене Матильде Шнуровой. Оля из состоятельной семьи, с прекрасным образованием. Нынешняя жена эпатажного артиста родилась в Екатеринбурге в семье бизнесмена, бывшего руководителя службы безопасности Уральской горно-металлургической компании Валерия Абрамова. В 14 лет они все вместе переехали в Москву. Окончив школу, Ольга поступила в МГУ на специальность "Международные отношения". Затем получила образование в Лондоне - там она изучала историю искусств.

У семьи Абрамовой несколько квартир в Москве, а также загородный дом на Рублевке. В одном из интервью она рассказала, что увлекается живописью и призналась, что рисует карандашом все, что видит на улицах, - людей с интересной внешностью, необычные пейзажи. Своим лучшим качеством 29-летняя девушка называет амбициозность. По ее словам, именно это помогало ей в учебе.

Напомним, первая жена Сергея Шнурова - Мария Исмагилова. От этого союза на свет появилась дочь Серафима. Вторая жена - Светлана Костицына. От этого брака родился сын Аполлон. Третья жена - (Матильда) Елена Мозговая. В течение нескольких лет Шнуров жил с актрисой Оксаной Акиньшиной, которой на момент начала отношений было 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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